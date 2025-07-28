Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATIM

Sevi Ayu Claudia, Ojol Wanita yang Jenazahnya Terbungkus Kardus Tewas Dipukul Benda Tumpul

Agus Ismanto , Jurnalis-Senin, 28 Juli 2025 |11:36 WIB
Sevi Ayu Claudia, Ojol Wanita yang Jenazahnya Terbungkus Kardus Tewas Dipukul Benda Tumpul
Ojol wanita yang jenazahnya terbungkus kardus/Foto: capture video
A
A
A

GRESIK - Pengemudi ojek online (ojol) wanita asal Sidoarjo, Sevi Ayu Claudia (30), ditemukan tewas di semak-semak, Jalan Raya Banyuurip, Kecamatan Kedamean, Gresik. Hasil autopsi RSUD Ibnu Sina Gresik, korban meninggal akibat pukulan benda tumpul di bagian kepala.

“Pemeriksaan luar menunjukkan luka memar di kepala, punggung, dan pergelangan tangan. Pada kepala korban ditemukan pendarahan di bawah selaput otak, menandakan adanya trauma berat,” ungkap Kapolres Gresik AKBP Rovan Richard Mahenu, Senin (28/7/2025).

Selain luka fisik, ditemukan pula cairan putih pada bagian kelamin korban. Sampel telah dikirim untuk analisis toksikologi guna memastikan kemungkinan kekerasan seksual.

Korban diperkirakan meninggal dunia 18 hingga 24 jam sebelum ditemukan. Ia terakhir kali berkomunikasi dengan keluarga sebelum hilang kontak.

Polisi mengungkap telah mengantongi identitas pelaku dan kini tengah melakukan pengejaran. “Kami akan ungkap kasus ini secepatnya dan memberikan keadilan bagi korban,” tegas AKBP Rovan.

Pihak kepolisian mengimbau masyarakat untuk memberikan informasi terkait keberadaan pelaku dan tetap waspada, terutama bagi pekerja lapangan seperti pengemudi ojek online.

Dengan hasil autopsi ini, polisi berharap bisa segera menangkap pelaku dan mengungkap motif pembunuhan yang mengguncang publik ini.
 

(Fetra Hariandja)

      
