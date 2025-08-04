Beri Pembekalan Rakor Dukungan Manajemen, Menteri Imipas Tekankan Pelayanan PRIMA

JAKARTA – Seluruh insan petugas Imigrasi dan Pemasyarakatan harus dapat melanjutkan pengabdian terbaik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pengabdian yang sejalan dengan Slogan PRIMA, yaitu melayani secara Profesional, Responsif, Integritas, Modern, dan Akuntabel.

Instruksi tersebut disampaikan oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto dalam memberikan pembekalan pada Rapat Koordinasi Dukungan Manajemen Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) Tahun 2025, Senin (4/8).

Rapat Koordinasi dukungan manajemen ini merupakan upaya Kemenimipas dalam memperkuat sinergitas dan mendorong transformasi demi peningkatan akselerasi kinerja.

Mengangkat tema “Transformasi Dukungan Menajemen dalam Mewujudkan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan PRIMA”, Menteri Agus menegaskan komitmen kementerian dalam mewujudkan transformasi pelayanan berbasis inovasi dan kolaborasi.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan menekankan kepada seluruh Kepala Kantor Wilayah yang hadir secara langsung maupun jajarannya yang hadir secara virtual untuk menjaga profesionalitas kinerja. Ia menekankan pentingnya bekerja dengan mengedepankan prinsip integritas.

“Saya berulang kali menyampaikan kepada teman-teman sekalian, tidak ada kebanggaan di Kementerian ini menghukum pegawai karena perbuatan yang seharusnya sudah tau itu tidak boleh dilakukan. Mari kita tingkatkan integritas kita didalam mengemban tugas pada bidang masing-masing,” ucapnya.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Agus tidak lupa menyampaikan terima kasih kepada Jajaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang telah berhasil menorehkan prestasi demi mengharumkan nama Kemenimipas.