Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Sumut Jadi Tuan Rumah Kejuaraan Pencak Silat Internasional, Gubsu Bobby: Selamat Bertanding

Agustina Wulandari , Jurnalis-Selasa, 05 Agustus 2025 |12:15 WIB
Sumut Jadi Tuan Rumah Kejuaraan Pencak Silat Internasional, Gubsu Bobby: Selamat Bertanding
Gubsu Bobby Nasution menghadiri 3rd International Indonesian Pencak Silat Open Championship 2025 di Gedung Serbaguna Pemprov Sumut, Senin (4/8/2025). (Foto: dok Diskominfo Sumut)
A
A
A

DELISERDANG - Sebanyak 3.265 peserta yang berasal dari 20 negara mengikuti 3rd International Indonesia Pencak Silat Open Championship, di Gedung Serbaguna Provinsi Sumatera Utara, di Jalan Williem Iskandar, Deliserdang, Senin (4/8/2025). Kejuaraan ini digelar mulai 4 Agustus hingga 10 Agustus 2025.

Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution mengucapkan selamat datang dan bertanding kepada para peserta, sekaligus terima kasih kepada pengurus pencak silat yang sudah memilih Sumut sebagai tuan rumah kejuaraan dunia tersebut.

Selama ini, kejuaraan pencak silat internasional ini digelar di DKI Jakarta, dan baru tahun ini diselenggarakan di luar Pulau Jawa.

“Karena itu kami ucapkan terima kasih pada pengurus pencak silat yang sudah memilih Sumut menjadi tuan rumah," ucap Bobby.

Gubsu Bobby memotivasi para atlet yang akan bertanding untuk bisa memajukan olahraga Indonesia. Ia berharap para atlet menjadi generasi yang membawa Indonesia menuju keemasan.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/298/3181778//paket_bunga_sayuran_pinus_florist-DGz3_large.jpg
Pinus Florist Cabang Bandung dan Surabaya Hadirkan Tren Paket Bunga Sayur yang Lagi Viral!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/11/3181739//ilustrasi_alat_berat-U9Sd_large.jpg
Pajak Alat Berat Beri Kontribusi Nyata Percepatan Pembangunan Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/11/3181731//pesta_raya-pGQz_large.jpeg
Modal Transaksi Rp50 Ribu Bisa Bawa Pulang Berbagai Hadiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/206/3181702//menteri_kebudayaan_fadli_zon-EMDx_large.jpg
Hadiri Nobar Pangku, Menbud Sambut Antusiasme Perkembangan Film Indonesia di Mata Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/11/3181705//pnm-vrnc_large.jpg
Pemberdayaan Ultra Mikro Jadi Wujud Nyata Upaya PNM Entaskan Kemiskinan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/11/3181578//seminar_nasional_road_to_hari_ritel_nasional_2025-JGn5_large.jpeg
Seminar Nasional Road to Hari Ritel Nasional 2025: UMKM, Ritel dan Teknologi Bersatu di UBM Ancol
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement