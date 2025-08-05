Sumut Jadi Tuan Rumah Kejuaraan Pencak Silat Internasional, Gubsu Bobby: Selamat Bertanding

DELISERDANG - Sebanyak 3.265 peserta yang berasal dari 20 negara mengikuti 3rd International Indonesia Pencak Silat Open Championship, di Gedung Serbaguna Provinsi Sumatera Utara, di Jalan Williem Iskandar, Deliserdang, Senin (4/8/2025). Kejuaraan ini digelar mulai 4 Agustus hingga 10 Agustus 2025.

Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution mengucapkan selamat datang dan bertanding kepada para peserta, sekaligus terima kasih kepada pengurus pencak silat yang sudah memilih Sumut sebagai tuan rumah kejuaraan dunia tersebut.

Selama ini, kejuaraan pencak silat internasional ini digelar di DKI Jakarta, dan baru tahun ini diselenggarakan di luar Pulau Jawa.

“Karena itu kami ucapkan terima kasih pada pengurus pencak silat yang sudah memilih Sumut menjadi tuan rumah," ucap Bobby.

Gubsu Bobby memotivasi para atlet yang akan bertanding untuk bisa memajukan olahraga Indonesia. Ia berharap para atlet menjadi generasi yang membawa Indonesia menuju keemasan.