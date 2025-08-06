Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Menbud Fadli Zon Terima Kunjungan Delegasi Republik Belarus, Bahas Kerja Sama Kebudayaan

Rizqa Leony Putri , Jurnalis-Rabu, 06 Agustus 2025 |21:58 WIB
Menbud Fadli Zon Terima Kunjungan Delegasi Republik Belarus, Bahas Kerja Sama Kebudayaan
Menteri Kebudayaan Fadli Zon menerima kunjungan perwakilan delegasi Republik Belarus untuk memperkuat kerja sama budaya. (Foto: dok Kemenbud)
A
A
A

JAKARTA – Menteri Kebudayaan Fadli Zon menerima kunjungan kehormatan perwakilan delegasi Republik Belarus, yang terdiri dari Menteri Luar Negeri Republik Belarus, Maxim Ryzhenkov; Direktur Jenderal Asia dan Afrika, Kementerian Luar Negeri Republik Belarus, Evgeny Verobyev; dan Duta Besar Republik Belarus untuk Republik Indonesia, Raman Ramanouski, di Museum Nasional Indonesia, Jakarta.

Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kerja sama budaya antara Indonesia dan Belarus, sekaligus menegaskan peran strategis budaya sebagai soft power Indonesia di panggung global. Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyambut hangat kunjungan kehormatan delegasi Republik Belarus.

“Kami menyampaikan selamat datang kepada para delegasi Republik Belarus. Merupakan suatu kehormatan besar dapat menerima kunjungan ini,” tuturnya.

Dalam pertemuan tersebut, Menbud Fadli Zon menegaskan pentingnya pertukaran budaya sebagai salah satu pilar utama dalam mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan Belarus.

“Tradisi Indonesia yang beragam menyimpan potensi besar untuk menjalin kolaborasi budaya yang saling menguntungkan,” ucapnya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/11/3181969//shopeepay-Xzyx_large.jpeg
ShopeePay Sambut 11.11 Berikan Gratis Biaya Admin hingga Bayar Cuma Seribu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/11/3181963//seminar_nasional_road_to_hari_ritel_nasional-QPXp_large.jpeg
Ritel dan UMKM Bersanding, Bukan Bersaing: Aprindo Tegaskan Komitmen Tumbuh Bersama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/11/3181959//tugu_insurance_pertahankan_kinerja_solid-RwF1_large.jpg
Tugu Insurance Pertahankan Kinerja Solid di Tengah Dinamika Industri Asuransi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/1/3181931//kementerian_kebudayaan-Muq7_large.jpg
Kementerian Kebudayaan Siap Gelar Forum Strategis Kebudayaan Negara-negara Pasifik dalam IPACS 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/298/3181778//paket_bunga_sayuran_pinus_florist-DGz3_large.jpg
Pinus Florist Cabang Bandung dan Surabaya Hadirkan Tren Paket Bunga Sayur yang Lagi Viral!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/11/3181739//ilustrasi_alat_berat-U9Sd_large.jpg
Pajak Alat Berat Beri Kontribusi Nyata Percepatan Pembangunan Jakarta
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement