Menbud Fadli Zon Terima Kunjungan Delegasi Republik Belarus, Bahas Kerja Sama Kebudayaan

Menteri Kebudayaan Fadli Zon menerima kunjungan perwakilan delegasi Republik Belarus untuk memperkuat kerja sama budaya. (Foto: dok Kemenbud)

JAKARTA – Menteri Kebudayaan Fadli Zon menerima kunjungan kehormatan perwakilan delegasi Republik Belarus, yang terdiri dari Menteri Luar Negeri Republik Belarus, Maxim Ryzhenkov; Direktur Jenderal Asia dan Afrika, Kementerian Luar Negeri Republik Belarus, Evgeny Verobyev; dan Duta Besar Republik Belarus untuk Republik Indonesia, Raman Ramanouski, di Museum Nasional Indonesia, Jakarta.

Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kerja sama budaya antara Indonesia dan Belarus, sekaligus menegaskan peran strategis budaya sebagai soft power Indonesia di panggung global. Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyambut hangat kunjungan kehormatan delegasi Republik Belarus.

“Kami menyampaikan selamat datang kepada para delegasi Republik Belarus. Merupakan suatu kehormatan besar dapat menerima kunjungan ini,” tuturnya.

Dalam pertemuan tersebut, Menbud Fadli Zon menegaskan pentingnya pertukaran budaya sebagai salah satu pilar utama dalam mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan Belarus.

“Tradisi Indonesia yang beragam menyimpan potensi besar untuk menjalin kolaborasi budaya yang saling menguntungkan,” ucapnya.