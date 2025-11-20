Advertisement
HOME NEWS NEWS

Menbud Umumkan Juara Lomba Menulis Surat Nasional 2025, Ini Pemenangnya!

Agustina Wulandari , Jurnalis-Kamis, 20 November 2025 |11:13 WIB
Menbud Umumkan Juara Lomba Menulis Surat Nasional 2025, Ini Pemenangnya!
Menbud Fadli Zon Umumkan Pemenang Lomba Menulis Surat Nasional 2025. (Foto: dok Kemenbud)
A
A
A

JAKARTA – Menteri Kebudayaan Fadli Zon secara resmi mengumumkan pemenang Lomba Menulis Surat Nasional 2025 bertema Surat untuk Pahlawanku yang diselenggarakan oleh Kementerian Kebudayaan bekerja sama dengan Perkumpulan Filateli Indonesia (PFI) dan PT POS Indonesia.

Disampaikan melalui rekaman tayangan video, kompetisi yang telah berlangsung sejak 3 Oktober 2025 ini selaras dengan dua momentum penting bernilai sejarah, yakni Bulan Literasi dan Hari Pahlawan, serta diikuti oleh pelajar tingkat SLTP/sederajat, SLTA/sederajat, dan mahasiswa Strata 1 (S1) dari seluruh Indonesia.

Menbud Fadli Zon menyebutkan bahwa kompetisi menulis surat ini merupakan sebuah pertanda baik, di tengah gelombang penggunaan teknologi telematika yang membuat komunikasi antar-manusia sangat bergantung pada mesin, masih ada semangat dari kalangan generasi muda, Gen Z, untuk tetap menulis dengan tangan dan memanfaatkan surat sebagai media komunikasi.

“Saya mengapresiasi setinggi-tingginya kepada panitia Lomba Menulis Surat untuk Pahlawanku, berhasil menggerakkan 34.081 siswa SMP, SMA, dan mahasiswa seluruh Indonesia untuk mengikuti lomba,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa melalui kompetisi ini, membuktikan bahwa generasi muda memiliki perhatian, pengetahuan, dan pemahaman tentang tokoh pahlawan bangsanya. “Lomba ini adalah cara menyambungkan anak-anak bangsa dengan para pahlawan. Banyak hal yang bisa diraih dari ketersambungan ini,” tuturnya.

