Pelajar SMK di Jakbar Dikeluarkan, Ternyata Sering Bolos karena Dibully Bertahun-tahun

JAKARTA – Seorang pelajar berinisial AS (18), siswa kelas tiga di sebuah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) swasta di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat, dikeluarkan dari sekolah dengan alasan sering absen.

Berdasarkan keterangan orang tua AS, Nurmawati, kejadian ini bermula ketika ia tiba-tiba mendapat surat panggilan dari pihak sekolah.

"Ya, awalnya dia jarang masuk sekolah. Saya kan nggak tahu kenapa dia jarang masuk. Terus tiba-tiba saya dapat surat panggilan, ditelepon, ‘Bu, sekarang juga datang ke sekolah, saya tunggu’,” kata Nurmawati kepada wartawan, Kamis (20/11/2025).

Ketika sampai di sekolah, Nurmawati mengaku diberi tahu bahwa anaknya sudah tidak bisa melanjutkan sekolah di tempat tersebut.

“Begitu datang, ya sudah, ‘Bu ini sudah ya, sudah nggak ada kesempatan lagi’. Ini sudah surat terakhir, kata mereka. Di atas materai sudah ada perjanjian kalau AS masih tidak masuk sekolah. Terus saya disodorkan surat pengunduran diri,” ujarnya.