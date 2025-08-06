Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Picu Kontroversi, Bonbin Denmark Minta Masyarakat Sumbang Peliharaan untuk Dijadikan Pakan Hewan

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 06 Agustus 2025 |14:12 WIB

Ilustrasi. (Foto: Unsplash)
A
A
A

JAKARTA – Sebuah kebun binatang di Denmark meminta masyarakat untuk menyumbangkan hewan peliharaan mereka—terutama ayam, kelinci, dan marmut—agar dapat diberikan kepada predator di kebun binatang.

"Di kebun binatang, kami memiliki tanggung jawab untuk meniru rantai makanan alami hewan—baik dalam hal kesejahteraan hewan maupun integritas profesional," kata Kebun Binatang Aalborg dalam sebuah pernyataan yang dilansir ABC News.

Permintaan tersebut memicu reaksi keras di dunia maya, dengan banyak yang tidak setuju dengan praktik itu. Namun, kebun binatang tersebut menyatakan bahwa tujuan program ini adalah untuk memastikan "tidak ada yang terbuang sia-sia, serta menjamin perilaku, nutrisi, dan kesejahteraan alami predator kami," menurut situs web kebun binatang tersebut.

Kebun binatang juga mengatakan bahwa mereka menerima kuda, yang kemudian dieutanasia dan disembelih untuk makanan. Meskipun begitu, kebutuhan kebun binatang bervariasi sepanjang tahun dan mungkin ada daftar tunggu.

Untuk kuda, Kebun Binatang Aalborg menyatakan akan menerima hewan tersebut sebagai sumbangan, dan pemilik kuda bisa mendapatkan pengurangan pajak atas nilai kuda tersebut, menurut situs web kebun binatang.

 

Telusuri berita news lainnya
