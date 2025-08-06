Advertisement
HOME NEWS JATIM

Ricuh Ospek di UTM, 1 Orang Jatuh dari Tangga hingga Terinjak-injak

Taufik Syahrawi , Jurnalis-Rabu, 06 Agustus 2025 |18:15 WIB
Ricuh Ospek di UTM, 1 Orang Jatuh dari Tangga hingga Terinjak-injak
Kericuhan ospek mahasiswa baru di Universitas Trunojoyo Madura (Foto: Taufik Syahrawi/Okezone)
BANGKALAN – Kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) 2025 di Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Bangkalan, Jawa Timur, diwarnai kericuhan. Aksi protes dari ratusan mahasiswa baru menyebabkan salah satu panitia terjatuh di tangga gedung dan harus menjalani perawatan medis di rumah sakit.

Kericuhan terjadi di Gedung Pertemuan Mohammad Noer pada Rabu (6/8/2025). Ratusan mahasiswa baru secara tiba-tiba maju ke depan panggung dan mengerubungi panitia PKKMB Sakerah 2025. Tidak ada petugas keamanan yang berjaga, sehingga situasi sempat tidak terkendali.

Menurut keterangan pihak kampus, insiden bermula dari protes sejumlah mahasiswa baru terhadap kebijakan panitia yang dianggap memberatkan. Karena tidak ada tanggapan yang memuaskan, aksi tersebut memicu mahasiswa lain untuk ikut menyuarakan keberatan.

Di tengah kekacauan, salah satu panitia jatuh di anak tangga. Terdapat dua versi soal insiden ini. Versi pertama menyebut korban terjatuh karena didorong mahasiswa, sementara versi lain menyatakan korban terpeleset lalu terjatuh sendiri dan terinjak mahasiswa yang panik. Kericuhan baru mereda setelah pihak rektorat turun langsung ke lokasi. 

Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan UTM, Surokhim, mengaku memahami protes mahasiswa sebagai bentuk ekspresi kritis. Ia pun mengakui panitia mengalami kesulitan dalam menangani lebih dari 4.000 mahasiswa baru. 

Namun, pihaknya berharap musyawarah tetap dikedepankan. "Ini menjadi catatan penting, dan akan dievaluasi," ujarnya.

Pihak kampus juga menyampaikan keprihatinan atas insiden yang menimpa panitia dan berharap korban segera pulih. Meski sempat terganggu, pelaksanaan PKKMB Sakerah 2025 tetap dilanjutkan dengan tertib hingga kegiatan selesai.

(Arief Setyadi )

      
