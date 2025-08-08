Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Tanam Mangrove di Kalbar, Kapolri: Jaga Lingkungan untuk Masa Depan Anak-Cucu Kita

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 08 Agustus 2025 |11:00 WIB
Tanam Mangrove di Kalbar, Kapolri: Jaga Lingkungan untuk Masa Depan Anak-Cucu Kita
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melaksanakan kegiatan penanaman mangrove di Mempawah, Kalimantan Barat (Kalbar), Jumat (8/8/2025). Acara ini sebagai wujud menjaga lingkungan dan masa depan dari generasi penerus bangsa.

"Utamanya bagaimana kita menghadapi isu-isu terkait dengan emisi rumah kaca dan tentunya dengan gerakan tanam mangrove ini, kita sama-sama menjaga lingkungan kita, sama-sama menjaga masa depan anak cucu kita," kata Sigit kepada wartawan usai tanam mangrove. 

Dari hasil pemaparan pihak terkait, Sigit mengungkapkan bahwa, kegiatan rutin penanaman mangrove tersebut sudah berjalan sejak tahun 2015 hingga dewasa ini. 

"Dan ini dilakukan untuk mengantisipasi terkait dengan proses abrasi yang terjadi," ujar Sigit. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/338/3182323//ledakan-38cW_large.jpg
Kesaksian Korban Ledakan SMAN 72 Jakarta, Sempat Mengira Tabung Gas Meledak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182301//ledakan-rm1M_large.jpg
Cerita Orangtua Ungkap Anaknya Trauma Pasca-Ledakan di SMAN 72 Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182283//polri-ZmfY_large.jpg
Pimpin Apel Ribuan Ojol Kamtibmas, Kapolri: Jaga Keamanan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182279//lpsk-HRw8_large.jpg
Wakil Ketua LPSK Sambangi Lokasi Ledakan di SMAN 72 Jakut, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/338/3182269//kapolri-K0b3_large.jpg
Kapolri: Pelaku Peledakan Bom di SMA 72 Adalah Siswa, Medsosnya Kita Selidiki!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182265//viral-OEaC_large.jpg
Kapolri Sambangi RSI Cempaka Putih, Cek Kondisi Korban Ledakan Bom SMA 72
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement