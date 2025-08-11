Penyaluran Bansos di Papua Tepat Sasaran dengan SIKS-NG Kemensos

TIMIKA – Pemerintah Distrik Wania, Kabupaten Mimika, memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) tepat sasaran. Pemerintah menyiapkan operator di setiap kelurahan dan kampung untuk memperbaiki data masyarakat dalam Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) milik Kementerian Sosial (Kemensos).

Kebijakan itu diambil usai ditemukan banyak ketidaksesuaian antara data Kemensos dengan kondisi nyata di lapangan.

Ketidakakuratan ini berdampak pada penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran, di mana sejumlah warga yang seharusnya menerima bantuan tidak terdaftar, sementara yang tidak memenuhi kriteria malah tercatat sebagai penerima.

“Dalam pertemuan bersama lurah dan kepala kampung, mereka mengeluhkan data dari Kemensos yang tidak sesuai,” ujar Kepala Distrik Wania, Merlyn Temorubun, Senin (11/8/2025).

“Karena itu, masing-masing kampung dan kelurahan akan menyiapkan operator agar bisa mengakses langsung SIKS-NG,” sambungnya.

Selama ini kata dia, aparat pemerintahan di tingkat kelurahan dan kampung merasa diabaikan karena tidak memiliki akses atau kontrol terhadap data penerima bansos, padahal mereka adalah pihak yang paling mengetahui kondisi warganya.

Operator yang nantinya ditunjuk akan bertugas menginput ulang data masyarakat berdasarkan verifikasi langsung di lapangan.