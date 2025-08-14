Demo Ricuh Pemakzulan Bupati Sudewo, 22 Orang Provokator Ditangkap

JAKARTA - Polisi menangkap 22 orang yang diduga provokator buntut ricuhnya demonstrasi pemakzulan Bupati Pati Sudewo, di depan Kantor Bupati Pati, Jawa Tengah, pada Rabu 13 Agustus 2025.

“Update semalam diamankan 22 orang provokator,” kata Kabid Humas Polda Jawa Tengah (Jateng), Kombes Artanto saat dikonfirmasi, Kamis (14/8/2025).

Menurut Artanto, sebagian besar dari puluhan terduga provokator itu merupakan warga Pati. Namun, usai menjalani pendataan, pemeriksaan, dan pembinaan, semuanya dipulangkan ke koordinator lapangan dan keluarga masing-masing. Tidak ada yang jadi tersangka.

“Malam hari tadi sudah dilakukan pendataan dan pemeriksaan serta pembinaan kepada yang bersangkutan. Ke-22 orang tersebut sudah dikembalikan ke korlap dan keluarganya," kata dia.