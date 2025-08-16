KTT Trump-Putin di Alaska: Upaya Akhiri Konflik Ukraina Buntu

Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump berjabat tangan dalam pertemuan di Alaska. (Foto: X)

JAKARTA – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin bertemu pada Jumat (15/8/2025) dalam pertemuan puncak yang dinantikan di Alaska guna mengakhiri konflik di Ukraina yang telah berlangsung selama tiga tahun. Ini merupakan kali pertama Presiden Rusia mengunjungi Amerika Serikat dalam setidaknya satu dekade terakhir.

Pertemuan di Anchorage tersebut berlangsung selama tiga jam, membahas berbagai isu untuk mengakhiri perang yang dimulai setelah Rusia melancarkan serangan ke Ukraina pada Februari 2022. Meskipun kedua pemimpin menyatakan bahwa pembicaraan berlangsung produktif dan memberikan banyak kemajuan, tidak ada kesepakatan yang dihasilkan dari pertemuan tersebut.

“Kami telah membuat beberapa kemajuan,” kata Trump, berdiri di depan latar belakang bertuliskan “Mengejar Perdamaian”.

“Tidak ada kesepakatan sampai ada kesepakatan,” tambahnya, sebagaimana dilansir Reuters.

Perundingan itu pada awalnya tampak tidak menghasilkan langkah-langkah berarti menuju gencatan senjata dalam konflik paling mematikan di Eropa dalam 80 tahun terakhir, sebuah tujuan yang telah ditetapkan Trump sebelum KTT.