HOME NEWS JATIM

Polisi Dalami Kasus Balita Digorok Pamannya, Pelaku Diduga Alami Gangguan Jiwa

Diwan Mohammad Zahri , Jurnalis-Sabtu, 16 Agustus 2025 |08:37 WIB
Polisi Dalami Kasus Balita Digorok Pamannya, Pelaku Diduga Alami Gangguan Jiwa
Lokasi pembunuhan balita yang dilakukan pamannya/Foto: Diwan Mohammad Zahri-Okezone
A
A
A

BANGKALAN – Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Bangkalan terus mendalami kasus penggorokan balita berusia empat tahun hingga meninggal dunia. Pelaku yang tak lain adalah paman korban, diduga mengidap gangguan jiwa.

Kasat Reskrim Polres Bangkalan, AKP Hafid Dian Maulidi, mengatakan pihaknya telah memeriksa empat saksi yang berada di sekitar lokasi kejadian. Penyelidikan masih berlanjut, dan akan dilakukan pemeriksaan tambahan terhadap saksi lainnya.

“Kami juga sudah memeriksa empat orang saksi di sekitar TKP. Selanjutnya akan ada pemeriksaan tambahan,” ujarnya, Sabtu (16/8/2025).

Dari hasil pemeriksaan sementara, diketahui bahwa pelaku kerap mengamuk tanpa alasan sebelum kejadian. Keterangan ini diperoleh dari pihak keluarga dan tetangga korban.

“Kata keluarga korban dan saksi lainnya, pelaku sering mengamuk. Namun sebelumnya tidak separah saat kejadian,” ungkap Hafid.

