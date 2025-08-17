Advertisement
HOME NEWS JATIM

Ups! Bendera Merah Putih Terbalik saat Upacara HUT Ke-80 RI di Balai Kota Surabaya

Hari Tambayong , Jurnalis-Minggu, 17 Agustus 2025 |20:33 WIB
Ups! Bendera Merah Putih Terbalik saat Upacara HUT Ke-80 RI di Balai Kota Surabaya
Pemasangan bendera merah putih terbalik di Balai Kota Surabaya (foto: dok ist)
A
A
A

SURABAYA - Suasana khidmat di upacara Hari Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia di Balai Kota Surabaya, sempat terhenti sejenak akibat insiden bendera terbalik. Tim Paskibraka yang bertugas secara tidak sengaja membentangkan bendera putih-merah, bukan merah-putih.

Meski sempat terjadi kesalahan, petugas Paskibraka dengan sigap langsung memperbaiki posisi bendera hingga berkibar dengan sempurna di ujung tiang. Upacara kemudian berjalan lancar diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, yang bertindak sebagai Inspektur Upacara, bersama Forum Komunikasi Pimpinan Kota Surabaya hadir memantau jalannya upacara. 

Ia menegaskan, bahwa insiden tersebut tidak menjadi persoalan dan justru memberi semangat kepada anggota Paskibraka yang bertugas.

“Terima kasih atas dedikasi seluruh petugas Paskibraka dan pembina. Meski ada kesalahan, semuanya bisa diperbaiki dengan tenang dan cepat,” ujar Wali Kota Eri Cahyadi.

Insiden kecil ini menjadi pengingat bahwa ketenangan dan profesionalisme tetap penting, bahkan dalam momen nasional yang penuh khidmat seperti peringatan Hari Kemerdekaan.

(Awaludin)

      
