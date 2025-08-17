Waketum Perindo Hadiri Upacara HUT Ke-80 RI di Gasibu Bandung

Wakil Ketua Umum Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiyansyah (foto: Okezone)

BANDUNG -Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiyansyah menghadiri upacara pengibaran bendera merah putih HUT ke-80 Kemerdekaan RI di Lapangan Gasibu, Jalan Diponegoro, Kota Bandung.

Upacara berlangsung khidmat dipimpin oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sebagai inspektur upacara. Hadir pula unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jabar, seperti Pangdam Siliwangi Mayjen TNI Kosasih, Kapolda Jabar Irjen Pol Rudi Setiawan, Kajati Jabar Katarina Endah Sarwestri, dan lain-lain.

Seusai upacara, Ferry Kurnia Rizkiansyah yang juga menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPW Partai Perindo Jawa Barat ini mengatakan, secara pribadi dan mewakili Partai Perindo, mengucapkan dirgahayu Kemerdekaan RI yang ke-80.

"Momentum kemerdekaan RI ke-80 tahun ini harus dimaknai lebih baik lagi. Kita harus betul-betul menghapuskan kemiskinan, kebodohan, baik kebodohan sosial-politik, ekonomi, dan kebodohan-kebodohan lainnya. Kita harus mengurangi kesenjangan-kesenjangan yang ada," kata Ferry.

Ferry menyatakan, di bawah pemerintahan Prabowo Subianto, diharapkan Asta Cita berjalan dengan baik. "Dan di bawah kepemimpinan pak KDM (Kang Dedi Mulyadi), Jawa Barat insya Allah semakin istimewa," ujar Ferry.