Momen Noel Ebenezer Menangis dan Kenakan Rompi Tahanan KPK Pasca Tertangkap Tangan

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rampung memeriksa Wakil Menteri Tenaga Kerja (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel pasca terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT). Noel tampak menggunakan rompi tahanan KPK usai menjalani pemeriksaan intensif, Jumat (22/8/2025).

Noel diperiksa di lantai dua Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, sejak Kamis, 21 Agustus 2025. Ia terpantau menuruni anak tangga lantai dua Gedung Merah Putih KPK usai diperiksa. Noel kemudian digiring ke ruang konferensi pers (konpers) untuk diumumkan status hukumnya.

Mantan Komisaris Utama PT Mega Eltra tersebut menunduk dan sesekali mengusap air mata saat digiring petugas KPK ke ruang konpers. Noel terlihat menangis. Ia dibawa ke ruang konpers bersama sejumlah pihak lain yang terjaring OTT.

Sekadar informasi, KPK menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Jakarta sejak Rabu hingga Kamis (20–21 Agustus 2025). Dari operasi senyap tersebut, KPK mengamankan 14 orang, di antaranya Wamenaker Immanuel Ebenezer atau Noel.

Selain itu, KPK juga mengamankan sejumlah uang, mobil, dan motor mewah dari operasi senyap tersebut. Barang-barang tersebut diduga berkaitan dengan pemerasan terhadap sejumlah perusahaan pengurusan sertifikasi K3.

KPK saat ini sedang mengumumkan secara resmi nama pihak-pihak yang diamankan dalam OTT tersebut, begitu pula dengan kronologi OTT-nya.

(Fetra Hariandja)