Calon Praja IPDN Meninggal, Mensesneg: Harus Diperbaiki Tradisi Kurang Tepat

JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyoroti meninggalnya seorang calon praja (Capraja) di Kampus IPDN saat mengikuti kegiatan Pendidikan Dasar Mental dan Disiplin Calon Praja Pratama (Diksarmendispra). Ia mengaku belum menerima laporan resmi kematian capraja IPDN itu dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Adanya kasus kematian ini menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi.

"Sebagaimana selama ini kejadian-kejadian seperti itu kan sudah terjadi beberapa kali dan itu sekali lagi menjadi salah satu pekerjaan rumah kita bersama-sama yang seharusnya di lembaga-lembaga pendidikan," kata Prasetyo saat ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Jumat (10/10/2025).

Prasetyo menilai, tradisi yang kurang mendidik di lembaga pendidikan harus diperbaiki. Perbaikan tradisi itu, kata dia, tak hanya berlaku untuk Kampus IPDN.

"Kita harus memperbaiki proses dan ya apa namanya kebiasaan-kebiasaan atau mungkin tradisi-tradisi mendidik yang kurang tepat itu harus kita perbaiki, tidak hanya di IPDN," katanya.

Sebelumnya, seorang calon praja asal Maluku Utara, Maulana Izzat Nurhadi (20) meninggal dunia saat mengikuti kegiatan Diksarmendispra. Kabar ini sempat mengejutkan karena Maulana diketahui dalam kondisi sehat dan aktif mengikuti seluruh rangkaian pendidikan dasar di kampus IPDN.

Setelah dilakukan pemeriksaan medis, penyebab kematiannya dipastikan akibat henti jantung. Hal ini disampaikan Wakil Rektor Bidang Administrasi IPDN Jatinangor Arief M Edie.

(Fetra Hariandja)