Kafe Ini Sajikan Kopi Termahal di Dunia, Secangkir Rp16 Juta

JAKARTA – Sebuah kafe di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA), menawarkan kopi termahal di dunia, dijual dengan harga hampir USD 1.000 (sekitar Rp16,6 juta) per cangkir. Kopi ini diseduh dari biji kopi Panama yang diperoleh dengan harga premium.

Meski terdengar luar biasa mahal, harga yang membuat mata melotot ini mungkin hal biasa di UEA, yang dikenal dengan berbagai kemewahan seperti mal super besar, gedung tertinggi di dunia, hingga pulau buatan penuh hotel bintang lima.

"Kami merasa Dubai adalah tempat yang tepat untuk investasi kami," kata Serkan Sagsoz, salah satu pendiri kafe Julith, yang menawarkan kopi termahal tersebut, sebagaimana dilansir AFP.

Terletak di kawasan industri yang telah menjadi pusat minat para pecinta kopi, Julith berencana menyajikan "sekitar 400 cangkir" kopi tersebut. Dengan harga 3.600 dirham (sekitar Rp16,2 juta), minuman ini menawarkan pengalaman rasa bunga dan buah yang mengingatkan pada teh.

"Ada aroma bunga putih seperti melati, rasa jeruk seperti jeruk dan bergamot, serta sedikit aprikot dan persik," kata Sagsoz, yang sebelumnya mengelola kafe di negara asalnya, Turki.