Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Kafe Ini Sajikan Kopi Termahal di Dunia, Secangkir Rp16 Juta

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 03 November 2025 |17:46 WIB
Kafe Ini Sajikan Kopi Termahal di Dunia, Secangkir Rp16 Juta
Ilustrasi. (Foto: Unsplash)
A
A
A

JAKARTA – Sebuah kafe di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA), menawarkan kopi termahal di dunia, dijual dengan harga hampir USD 1.000 (sekitar Rp16,6 juta) per cangkir. Kopi ini diseduh dari biji kopi Panama yang diperoleh dengan harga premium.

Meski terdengar luar biasa mahal, harga yang membuat mata melotot ini mungkin hal biasa di UEA, yang dikenal dengan berbagai kemewahan seperti mal super besar, gedung tertinggi di dunia, hingga pulau buatan penuh hotel bintang lima.

"Kami merasa Dubai adalah tempat yang tepat untuk investasi kami," kata Serkan Sagsoz, salah satu pendiri kafe Julith, yang menawarkan kopi termahal tersebut, sebagaimana dilansir AFP.

Terletak di kawasan industri yang telah menjadi pusat minat para pecinta kopi, Julith berencana menyajikan "sekitar 400 cangkir" kopi tersebut. Dengan harga 3.600 dirham (sekitar Rp16,2 juta), minuman ini menawarkan pengalaman rasa bunga dan buah yang mengingatkan pada teh.

"Ada aroma bunga putih seperti melati, rasa jeruk seperti jeruk dan bergamot, serta sedikit aprikot dan persik," kata Sagsoz, yang sebelumnya mengelola kafe di negara asalnya, Turki.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/298/3178964//diplomasi_iga_bakar_kluwek_nasi_daun_jeruk_dan_kopi_yang_dihidangkan_presiden_prabowo-q65k_large.jpg
Diplomasi Iga Bakar Kluwek, Nasi Daun Jeruk dan Kopi, yang Dihidangkan Presiden Prabowo 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/482/3174721//kopi-8AZU_large.jpg
3 Tips Minum Kopi untuk Penderita GERD, Biar Gak Sakit Perut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/320/3171795//perjanjian_dagang-VHsi_large.png
Indonesia-Uni Eropa Sepakati Perjanjian Dagang, IEU-CEPA Diteken di Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/298/3170662//soda-eTOW_large.jpg
5 Minuman yang Wajib Dihindari saat Diet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/18/3167629//ilustrasi-zJ1u_large.jpg
UEA Peringatkan Israel, Aneksasi Tepi Barat Jadi Garis Merah Abu Dhabi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/338/3162298//viral-EeCn_large.jpg
Viral! WN Arab Ngamuk di Kalibata, Benturkan Kepala hingga Sayat Tubuhnya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement