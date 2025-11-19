Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Kemenag: Pembentukan Ditjen Pesantren Perkuat Moderasi Beragama

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Rabu, 19 November 2025 |20:40 WIB
Kemenag: Pembentukan Ditjen Pesantren Perkuat Moderasi Beragama
A
A
A

JAKARTA -  Rencana pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren Kementerian Agama dinilai sebagai momentum penting bagi peningkatan mutu pendidikan pesantren yang selama berabad-abad menjadi pilar peradaban Islam di Indonesia serta perkuat moderasi beragama.

Direktur Pesantren Kementerian Agama, Basnang Said, menegaskan, kehadiran Direktorat Jenderal Pesantren merupakan kebutuhan mendesak agar pesantren memiliki ruang kelembagaan yang sebanding dengan peran historis dan kontribusi besarnya terhadap bangsa.

“Pesantren telah berabad-abad menjadi pusat pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Karena itu, sudah saatnya pesantren memiliki struktur kelembagaan yang lebih kuat agar kebijakannya tidak hanya bersifat administratif, tetapi berdampak luas bagi masyarakat,” ujarnya (19/11/2025).

Menurutnya,  penguatan kelembagaan ini sebagai bentuk pengakuan negara sekaligus kesiapsiagaan pesantren menghadapi tantangan zaman, mulai dari digitalisasi, kebutuhan data nasional, hingga peningkatan kualitas SDM.

‘’Kementerian Agama selama ini terus memperjuangkan agar pesantren masuk secara eksplisit dalam sistem pendidikan nasional,’’ujarnya.

Setelah lahirnya Undang-Undang Pesantren dan berbagai regulasi turunannya, pembentukan unit eselon I yang fokus pada pesantren diharapkan menjadi puncak transformasi kelembagaan.

“Dengan Direktorat Jenderal, setiap kebijakan akan lebih terkoordinasi, setiap program lebih terukur, dan setiap kebutuhan pesantren dapat direspons lebih cepat,’’ujarnya.

‘’Kita ingin memastikan pesantren mendapatkan tempat yang layak sebagai kekuatan pendidikan Islam yang autentik dan mandiri,” lanjutnya.

 

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
