HOME NEWS NASIONAL

Sulap Aren Jadi Bahan Bakar, Menhut: Bukti Hutan Indonesia Mampu Jadi Energi Bersih!

Felldy Utama , Jurnalis-Rabu, 19 November 2025 |22:55 WIB
Sulap Aren Jadi Bahan Bakar, Menhut: Bukti Hutan Indonesia Mampu Jadi Energi Bersih!
Sulap Aren Jadi Bahan Bakar, Menhut: Bukti Hutan Indonesia Mampu Jadi Energi Bersih!
JAKARTA - Pemerintah berhasil mempercepat pengembangan bionergi hijau berbasis Aren. Langkah ini selaras dengan agenda transisi energi yang diinginkan Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyebut, bahwa kekayaan hutan Indonesia mampu menjadi energi bersih yang bernilai ekonomi tinggi bagi masyarakat.

"(Ini) langkah besar bahwa kekayaan hutan Indonesia dapat menghasilkan energi bersih yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Menhut, Rabu (19/11/2025).

Menhut mengungkapkan, keunggulan aren sendiri telah menjadi perhatian sejak lama oleh Presiden Prabowo. Dia mengatakan, ketahanan energi menjadi salah satu program penting Prabowo yang perlu diwujudkan dengan kerjasama seluruh pihak.

"Geopolitik yang semakin tidak stabil pada ujungnya bila terjadi yang tidak diinginkan oleh kita bersama pada akhirnya masing-masing bangsa akan berfikir untuk dirinya sendiri,’’ujarnya.

‘’Oleh karena itu ketahanan energi menjadi program pasti yang harus dilaksanakan terutama oleh pihak yang memiliki kewajiban mengimplementasikan program Pak Prabowo ini," lanjutnya.

Raja Juli menjelaskan, bahwa proses produksi Bioethanol Aren, mulai dari penyadapan nira, pengolahan, hingga penggunaan bahan bakar bioethanol kini benar-benar dapat diuji dan dimanfaatkan.

Dia menegaskan, bahwa aren adalah salah satu komoditas paling potensial untuk menopang kebutuhan Bioethanol nasional.

 

