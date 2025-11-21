21 November dalam Sejarah: Dari Ledakan Puerto Riko hingga Hari Televisi Sedunia

JAKARTA – Sejumlah peristiwa penting tercatat dalam sejarah pada tanggal 21 November, mulai dari ledakan besar di Puerto Riko hingga lahirnya Hari Televisi Sedunia. Berikut rangkumannya, sebagaimana dihimpun dari Wikipedia.org:

1. 1996 – Ledakan di Puerto Riko Jadi Bencana Terburuk

Sebanyak 33 orang meninggal dunia dan 69 orang luka-luka akibat ledakan yang terjadi di toko sepatu Humberto Vidal, Rio Piedras, Puerto Riko, sekitar pukul 08.35 pagi waktu setempat.

Investigasi NTSB mengungkap bahwa beberapa hari sebelum insiden, sejumlah orang melaporkan adanya bau gas di gedung tersebut. Meskipun toko itu tidak memiliki layanan gas, penyebabnya ternyata berasal dari pipa gas propana yang rusak dan memberikan kebocoran.

Rusaknya pipa diduga akibat pemasangan pipa air utama beberapa tahun sebelumnya, yang membuat pipa gas membengkok dan akhirnya pecah. Gas masuk ke ruang bawah tanah toko, namun teknisi yang memeriksa sebelum ledakan gagal mendeteksinya karena penggalian hanya sedalam 46 cm, sementara gas berada pada kedalaman sekitar 120 cm.