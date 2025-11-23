Pecah Rekor, Jam Saku Emas Milik Penumpang Titanic Terjual Seharga Rp38,9 Miliar

JAKARTA – Sebuah jam saku emas yang ditemukan dari jenazah salah satu penumpang terkaya Titanic terjual dengan harga “rekor” £1,78 juta (Rp38,9 miliar) dalam sebuah lelang. Jam tangan tersebut adalah milik Isidor Straus, seorang pebisnis Amerika Serikat (AS), yang ikut dalam perjalanan nahas Titanic bersama istrinya, Ida, pada 1912.

Isidor dan Ida Straus termasuk di antara lebih dari 1.500 orang yang tewas ketika Titanic, yang berlayar dari Southampton ke New York, tenggelam setelah menabrak gunung es pada 14 April 1912. Jenazah Isidor ditemukan di Samudra Atlantik beberapa hari setelah bencana, dan di antara harta bendanya terdapat sebuah jam saku emas 18 karat karya Jules Jurgensen.

Jam tangan tersebut, yang sebelumnya dimiliki oleh keluarga Straus, dijual di Henry Aldridge and Son Auctioneers di Devizes, Wiltshire, pada Sabtu (22/11/2025).

Isidor Straus adalah seorang pengusaha Amerika kelahiran Bavaria, politisi, dan salah satu pemilik toko serba ada Macy’s di New York.