HOME NEWS INTERNATIONAL

Terbuat dari Emas, Toilet Bekas Ini Dilelang Seharga Rp166,8 Miliar

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 10 November 2025 |16:10 WIB
Terbuat dari Emas, Toilet Bekas Ini Dilelang Seharga Rp166,8 Miliar
Toilet emas America pernah dicuri dari Istana Blenheim di Inggris.
A
A
A

JAKARTA - Sebuah toilet emas bekas yang diberi judul 'America'﻿ telah dilelang di rumah lelang Sotheby's dengan harga panduan USD 10 juta atau sekitar Rp166,8 miliar. Toilet emas ini pernah dicuri dari sebuah istana di Inggris dan karya serupa hampir menjadi bagian dari koleksi Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Miliarder pemilik New York Mets, Stephen Cohen, membeli toilet emas 18 karat karya seniman konseptual Italia Maurizio Cattelan dari Galeri Marian Goodman pada 2017.

Karya seni partisipatif seberat 101,2 kilogram ini dipasang sebagai toilet umum sungguhan di Guggenheim, New York, sebelum kemudian masuk dalam daftar karya seni yang dilelang pada lelang seni kontemporer musim gugur di Sotheby's.

Rumah lelang berharap dapat mengulang kesuksesan karya Cattelan sebelumnya, 'Comedian'﻿, sebuah pisang yang dilakban dan terjual seharga USD 6,2 juta (Rp103,4 miliar) tahun lalu.

Lima pakar anonim mengonfirmasi kepada media bahwa Cohen adalah pihak yang bertanggung jawab atas lelang tersebut. Namun, baik Sotheby’s maupun Galeri Marian Goodman menolak berkomentar mengenai rincian transaksi.

Dilaporkan oleh RT, Cohen saat ini menjabat sebagai ketua dan CEO Point72, sebuah perusahaan manajemen aset yang berinvestasi di berbagai sektor, termasuk hiburan dan farmasi. Ia dikenal memiliki koleksi seni ternama yang memadukan humor dengan komentar politik, seperti lukisan karya Jasper Johns dan lukisan hiu yang digantung dalam formalin karya Damien Hirst.

 

Halaman:
1 2
      
