Diduga Depresi, Pengemudi Audi Terobos Gerbang Tol JORR

JAKARTA – Polisi menyatakan telah mengidentifikasi pengemudi mobil sedan Audi yang menerobos Gerbang Tol Ampera I atau Tol JORR, Jakarta Selatan, yang sempat viral beberapa waktu lalu.

"Sudah (diidentifikasi)," kata Kasat PJR Ditlantas Polda Metro Jaya, Kompol Dhanar Dono, Minggu (23/11/2025).

Dhanar menerangkan, bahwa berdasarkan keterangan keluarga, pengemudi Audi berinisial A tersebut memiliki gangguan psikologis dan diduga tengah mengalami depresi.

“Dari pihak keluarga, informasi ada gangguan psikologis. Gangguan psikologis, sedang depresi, keterangan dari keluarganya,” ucapnya.