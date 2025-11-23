Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Diduga Depresi, Pengemudi Audi Terobos Gerbang Tol JORR

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 23 November 2025 |11:16 WIB
Diduga Depresi, Pengemudi Audi Terobos Gerbang Tol JORR
Gerbang tol dalam kota (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Polisi menyatakan telah mengidentifikasi pengemudi mobil sedan Audi yang menerobos Gerbang Tol Ampera I atau Tol JORR, Jakarta Selatan, yang sempat viral beberapa waktu lalu.

"Sudah (diidentifikasi)," kata Kasat PJR Ditlantas Polda Metro Jaya, Kompol Dhanar Dono, Minggu (23/11/2025).

Dhanar menerangkan, bahwa berdasarkan keterangan keluarga, pengemudi Audi berinisial A tersebut memiliki gangguan psikologis dan diduga tengah mengalami depresi.

“Dari pihak keluarga, informasi ada gangguan psikologis. Gangguan psikologis, sedang depresi, keterangan dari keluarganya,” ucapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/33/3185285//justin_bieber-W4ST_large.jpg
Viral Justin Bieber Ikut Bantu Dorong Mobil Mogok di Jalan, Banjir Pujian Netizen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/337/3185265//pbnu-bwyQ_large.jpeg
Viral Video Gus Yahya Bicara Diberhentikan Rais Aam Beredar di Tengah Kabar Pemakzulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/612/3185083//fuji-6tpH_large.jpg
5 Fakta Fuji Pakai Gelang Bertahtakan 175 Berlian Seharga Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/612/3185172//susu_mentah-ywgf_large.jpg
Viral Wanita Bangga Beri Susu Mentah pada Keluarganya Tuai Pro Kontra, Ini Bahaya bagi Tubuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/612/3185126//galon_viral-ayxM_large.jpg
Viral, Kepala Bayi Batita Ini Masuk ke Dalam Galon Air 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/194/3185082//fuji-whUc_large.jpg
Fuji Pakai Gelang Bertahtahkan 175 Berlian, Harganya Setara Rumah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement