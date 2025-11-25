Promosi Pariwisata Indonesia di Rumania Hasilkan Potensi Bisnis Rp10 Miliar

JAKARTA - Wisatawan Rumania ke Indonesia terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Promosi pariwisata Indonesia di Rumania terus digalakkan agar semakin banyak warga Rumania berwisata ke Indonesia.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah kehadiran Indonesia dalam Romanian Tourism Fair (TTR) di Bucharest, Rumania, pada 20–23 November 2025, sebagaimana disampaikan Hatmadhita Angga Kusuma, Sekretaris III Pelaksana Fungsi Ekonomi KBRI Bucharest.

KBRI Bucharest bersama para pelaku industri pariwisata Indonesia, termasuk Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA), menyajikan dan mempromosikan pariwisata serta destinasi-destinasi wisata menarik, baik Bali maupun wilayah lain di Indonesia, di Paviliun “Wonderful Indonesia”.

Rocky W. Praputranto, Wakil Ketua Umum II Dewan Pimpinan Pusat ASITA, mengatakan besarnya animo pengunjung ke Paviliun Indonesia. Mereka ingin mengetahui destinasi-destinasi wisata di Indonesia.

“Kami menjelaskan pariwisata dan destinasi-destinasi wisata Indonesia. Banyak yang tertarik dan ingin berkunjung ke Indonesia,” kata Rocky dalam keterangannya, Selasa (25/11/2025).