Viral Ibu Hamil Meninggal Usai Ditolak 4 RS di Papua, Puan: Kita Prihatin!

JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi soal kasus seorang ibu hamil yang ditolak oleh empat rumah sakit di Papua. Diketahui, ibu tersebut akhirnya meninggal dunia bersama anak yang dikandungnya.

Puan akan meminta komisi-komisi terkait yang ada di DPR RI untuk mengevaluasi penanganan kesehatan di wilayah 3T atau daerah tertinggal, terdepan dan terluar.

"DPR juga prihatin dan tentu saja ini sangat concern dan akan meminta komisi terkait untuk mengevaluasi pelaksanaan hal-hal tersebut terkait dengan penanganan kesehatan yang khususnya terjadi di wilayah 3T. Jangan sampai terjadi lagi," kata Puan di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/11/2025).

Menurut Puan, peristiwa memilukan yang menimpa ibu hamil seperti di Papua itu sudah sering terjadi di Indonesia.

Oleh karena itu, Puan mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, melakukan audit terhadap rumah sakit di Provinsi Papua.

"Hal ini sudah berkali-kali terjadi. Saya mendapat laporan bahwa bahkan Presiden hari ini melakukan rapat khusus terkait dengan hal tersebut," pungkasnya.

(Fahmi Firdaus )