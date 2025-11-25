Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

MK Batalkan HGU 190 Tahun, Kepala Otorita IKN: Ahamdulillah Belum Ada Investor Komplain 

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 25 November 2025 |20:03 WIB
MK Batalkan HGU 190 Tahun, Kepala Otorita IKN: Ahamdulillah Belum Ada Investor Komplain 
MK Batalkan HGU 190 Tahun, Kepala Otorita IKN: Ahamdulillah Belum Ada Investor Komplain  (Achmad Al Fiqri)
A
A
A

JAKARTA - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadimuljono, mengklaim, belum ada investor yang komplain atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan hak guna tanah, termasuk Hak Guna Usaha (HGU) 190 tahun di IKN.

"Insya Allah dan alhamdulillah sampai sekarang belum ada komplain dari investor kepada kami," kata Basuki saat rapat kerja bersama Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Selasa (25/11/2025).

Menurutnya, para investor justru menunggu kepastian mengenai keberlanjutan pembangunan IKN. 

"Jadi seperti halnya dengan Perpres 79 tahun 2025 ini, itu yang ditunggu investor," ujarnya. 

Ia menjelaskan, putusan MK Nomor 185/PUU-XXII/2024 tidak mencabut hak atas tanah bagi investor, tetapi mengubah mekanisme pemberian HGU.

Ia mencontohkan, dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023, satu siklus Hak Guna Bangunan (HGB) 80 tahun dapat diberikan sekaligus. Namun, mekanisme tersebut kini direvisi.

"Jadi kalau yang UU 21 (tahun) 2023, contohnya HGB satu siklus 80 tahun diberikan langsung. Nah direvisi itu menjadi 30, 20, 30. Tetap satu siklus 80 tahun, tapi pertama diberi 30, perpanjangan 20, dan pembaruan 30. Itu satu siklusnya," tutur Basuki.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184570/ikn-PaEy_large.jpg
Breaking News! MK Kabulkan Gugatan Hak Tanah di UU IKN, Kini Tak Sampai 190 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180784/ikn-gr0c_large.jpg
Gaduh IKN Dilabeli Media Asing Terancam Jadi Kota Hantu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/337/3171126/prabowo-h8Fs_large.jpg
Breaking News! Prabowo Tetapkan IKN Ibu Kota Politik 2028
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/337/3164946/pemerintah-71Gj_large.jpg
Dikawal Panglima Jilah, Gibran: IKN Bukan Proyek Mangkrak!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/337/3159395/viral-p91h_large.jpg
Terungkap! PSK di IKN Ternyata untuk Layani Kuli Bangunan Hingga ASN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/337/3154407/jokowi-h8gU_large.jpg
Edy Mulyadi: IKN Hasil Mimpinya Jokowi!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement