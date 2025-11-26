Polda Metro Undang Audiensi Keluarga Arya Daru Siang Ini

JAKARTA – Ditreskrimum Polda Metro Jaya mengundang audiensi keluarga diplomat muda Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Arya Daru Pangayunan (39), pada Rabu (26/11/2025) siang.

"Iya benar untuk audiensi,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto saat dikonfirmasi.

Pihak kepolisian juga memastikan pertemuan itu ditujukan kepada keluarga inti. Saat dikonfirmasi lebih lanjut terkait siapa saja yang diundang, dirinya menjelaskan audiensi akan dihadiri orangtua dan istri mendiang.

Audiensi dijadwalkan berlangsung pada pukul 13.00 WIB. “Sementara keluarga dan orangtua,” ujarnya.