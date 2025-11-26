Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polda Metro Undang Audiensi Keluarga Arya Daru Siang Ini 

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 26 November 2025 |10:40 WIB
Polda Metro Undang Audiensi Keluarga Arya Daru Siang Ini 
Arya Daru (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA – Ditreskrimum Polda Metro Jaya mengundang audiensi keluarga diplomat muda Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Arya Daru Pangayunan (39), pada Rabu (26/11/2025) siang.

"Iya benar untuk audiensi,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto saat dikonfirmasi.

Pihak kepolisian juga memastikan pertemuan itu ditujukan kepada keluarga inti. Saat dikonfirmasi lebih lanjut terkait siapa saja yang diundang, dirinya menjelaskan audiensi akan dihadiri orangtua dan istri mendiang.

 

Audiensi dijadwalkan berlangsung pada pukul 13.00 WIB. “Sementara keluarga dan orangtua,” ujarnya.

