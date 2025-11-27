Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

DPR Soroti Isu Pembabatan Kawasan Hutan Mangrove di Sultra

Felldy Utama , Jurnalis-Kamis, 27 November 2025 |20:54 WIB
DPR Soroti Isu Pembabatan Kawasan Hutan Mangrove di Sultra
DPR Soroti Isu Pembabatan Kawasan Hutan Mangrove di Sultra (Ist)
A
A
A

JAKARTA - Komisi IV DPR RI menyoroti isu pembabatan kawasan hutan mangrove seluas hampir 3 hektare di Kelurahan Andonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra).

1. Pembabatan Kawasan Hutan Mangrove

Isu ini berkembang lantaran pembabatan kawasan hutan mangrove di Kelurahan Andonohu, Kota Kendari, diduga untuk pembangunan rumah pribadi Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andi Sumangerukka.

"Kami menyayangkan jika isu pembabatan kawasan hutan mangrove benar adanya di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, apalagi digunakan untuk kepentingan pribadi. Mangrove bukan milik siapa pun, itu milik negara dan generasi mendatang,” kata anggota Komisi IV DPR, Rajiv, Kamis (27/11/2025).

Karena itu, kata dia, Komisi IV DPR RI akan meminta penjelasan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan terkait laporan detail status kawasan, perizinan, serta apakah benar terdapat aktivitas yang bertentangan dengan regulasi tata ruang dan konservasi pesisir.

“Kami di Komisi IV DPR RI akan minta klarifikasi resmi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan, terkait peta fungsi kawasan dan legalitas pemanfaatannya,” ujarnya.

Dia menyebut, selama ini banyak manipulasi terjadi di level teknis mulai dari pengaburan batas kawasan, penerbitan izin kehutanan yang tidak berbasis kajian lingkungan, hingga pengalihan fungsi lahan secara diam-diam.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/320/3185050//hutan-DQbJ_large.jpg
Guyana Ajak Indonesia Jadi Anggota Forest Climate Leaders’ Partnership
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/320/3184362//hutan-zjlJ_large.jpg
ASEAN Tegaskan Hutan Jadi Kunci Mitigasi Perubahan Iklim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/320/3183344//wamenhut-JupP_large.jpg
RI Belajar dari Kongo Soal Pasar Karbon Berbasis Hutan Tropis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/320/3182906//karbon-gYwq_large.png
Kemenhut Siapkan 4 Aturan untuk Perdagangan Karbon RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/320/3180842//lahan-jpkZ_large.jpg
Mitigasi Perubahan Iklim, Pengelolaan Lahan Gambut di Kawasan Hutan RI Jadi Sorotan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3177029//dpr_ri-0WIt_large.jpg
DPR Minta Deforestasi di Dairi Dihentikan Usai Dikeluhkan Warga
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement