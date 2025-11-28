Wamen Dahnil Anzar: Ini Musim Haji Pertama Kemenhaj, Kita Tidak Punya Ruang untuk Salah Langkah!

JAKARTA - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) melantik 400 pejabat struktural yang dilakukan secara hybrid di Masjid Al-Ikhlas, Kemenhaj RI, Jakarta Pusat, Jumat (28/11/2025). Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak mewakili Menteri Haji dan Umrah Mochammad Irfan Yusuf melantik ratusan pejabat tersebut.

“Kita memiliki waktu yang sangat ketat. Hari ini ada lebih dari 400 orang yang dilantik. Ada yang hadir di sini bersama dengan kita dan bertempat di masjid ini, dan ada yang hadir di daerahnya masing-masing di seluruh Indonesia,” ujar Dahnil.

Menurutnya, pemilihan masjid sebagai lokasi pelantikan merupakan simbol spiritual dari tugas besar yang diemban seluruh pejabat Kemenhaj.

“Seperti pesan Pak Menteri Haji dan Umrah beberapa hari yang lalu, wajah utama Kementerian Haji itu harus menjadi wajah integritas. Oleh sebab itu, dengan harapan yang sama, tentu saya menitipkan pesan wajah utama kita ini,” kata Dahnil.

“Mari bekerja sebagai satu tim yang solid. Kita hanya punya waktu kurang dari satu bulan untuk menyelesaikan struktur hingga tingkat bawah. Ini adalah musim haji pertama yang digawangi Kemenhaj. Kita tidak punya ruang untuk salah langkah,” sambungnya.