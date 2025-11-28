Menhut: Perlindungan Tesso Nilo Bukan Hanya Tugas Pemerintah, tapi Bersama!

JAKARTA - Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan apresiasi atas dukungan gerakan #SaveTessoNilo. Menurutnya, gelombang solidaritas ini menjadi energi penting dalam upaya memperbaiki dan memulihkan habitat Taman Nasional Tesso Nilo, sebagai benteng terakhir Gajah Sumatera.

Dia menegaskan, bahwa perlindungan Tesso Nilo bukan hanya tugas pemerintah, tetapi agenda penyelamatan bersama yang menghubungkan kepedulian warga, masyarakat lokal, dan berbagai pemangku kepentingan.

"5-6 bulan terakhir kami telah bekerja keras mengambil alih Tesso Nilo untuk diperbaiki habitatnya,"ujar Raja Antoni,Jumat (28/11/2025).

"Alhamdulillah dengan kejadian terakhir (penghancuran posko pengamanan), dukungan dan simpati publik terutama di medsos, #SaveTessoNilo membuat kami tambah yakin dan tambah semangat mengamankan habitat Gajah Domang dan saudara-saudaranya,”sambungnya.

Menurutnya, perhatian netizen terhadap kasus Tesso Nilo menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia ingin terlibat langsung dalam menjaga kelestarian satwa dilindungi dan kawasan konservasi.

Raja Juli mengungkapkan, Wamenhut Rohmat Marzuki juga telah mulai melakukan restorasi dengan luasan 31 ribu hektare, yang nantinya akan berkembang menjadi 80 ribu hektar di Taman Nasional Tesso Nilo.