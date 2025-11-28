Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Menhut: Perlindungan Tesso Nilo Bukan Hanya Tugas Pemerintah, tapi Bersama!

Felldy Utama , Jurnalis-Jum'at, 28 November 2025 |22:21 WIB
Menhut: Perlindungan Tesso Nilo Bukan Hanya Tugas Pemerintah, tapi Bersama!
Menhut: Perlindungan Tesso Nilo Bukan Hanya Tugas Pemerintah, tapi Bersama!
A
A
A

JAKARTA - Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan apresiasi atas dukungan gerakan #SaveTessoNilo. Menurutnya, gelombang solidaritas ini menjadi energi penting dalam upaya memperbaiki dan memulihkan habitat Taman Nasional Tesso Nilo, sebagai benteng terakhir Gajah Sumatera.

Dia menegaskan,  bahwa perlindungan Tesso Nilo bukan hanya tugas pemerintah, tetapi agenda penyelamatan bersama yang menghubungkan kepedulian warga, masyarakat lokal, dan berbagai pemangku kepentingan.

"5-6 bulan terakhir kami telah bekerja keras mengambil alih Tesso Nilo untuk diperbaiki habitatnya,"ujar Raja Antoni,Jumat (28/11/2025).

"Alhamdulillah dengan kejadian terakhir (penghancuran posko pengamanan), dukungan dan simpati publik terutama di medsos, #SaveTessoNilo membuat kami tambah yakin dan tambah semangat mengamankan habitat Gajah Domang dan saudara-saudaranya,”sambungnya.

Menurutnya, perhatian netizen terhadap kasus Tesso Nilo menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia ingin terlibat langsung dalam menjaga kelestarian satwa dilindungi dan kawasan konservasi.

Raja Juli mengungkapkan, Wamenhut Rohmat Marzuki juga telah mulai melakukan restorasi  dengan luasan 31 ribu hektare, yang nantinya akan berkembang menjadi 80 ribu hektar di Taman Nasional Tesso Nilo

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/337/3186612//pemerintah-6f2N_large.jpg
Pemerintah Pastikan Habitat Gajah Tak Terganggu saat Restorasi Taman Nasional Tesso Nilo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184647//pemerintah-dil4_large.jpg
Sulap Aren Jadi Bahan Bakar, Menhut: Bukti Hutan Indonesia Mampu Jadi Energi Bersih!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/337/3182727//pemerintah-vU9g_large.jpg
Menhut: Hutan Hujan Tropis Indonesia Jadi Pusat Transisi Dunia Menuju Ekonomi Karbon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181633//pemerintah-P9dQ_large.jpg
Tegas! Negara Tak Akan Beri Toleransi Perusak Hutan Seblat Tempat Habitat Gajah Liar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181608//pemerintah-jBp8_large.jpg
Hadiri KTT Wildlife Brasil, Menhut: Indonesia Percepat Pengakuan Hutan Adat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/337/3179943//menhut_dan_menkeu-ns5k_large.jpg
Menhut Bertemu Purbaya Bahas Persoalan Karhutla
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement