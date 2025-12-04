Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

éL Hotel Bandung Pertahankan Penghargaan Sapta Pesona Empat Tahun Berturut-turut

Agustina Wulandari , Jurnalis-Kamis, 04 Desember 2025 |14:04 WIB
éL Hotel Bandung Pertahankan Penghargaan Sapta Pesona Empat Tahun Berturut-turut
éL Hotel Bandung kembali meraih Penghargaan Sapta Pesona. (Foto: dok éL Hotel Bandung)
A
A
A

BANDUNG - Dengan komitmen untuk selalu menghadirkan kenyamanan dan kualitas terbaik bagi setiap tamu, éL Hotel Bandung kembali meraih Penghargaan Sapta Pesona dari Pemerintah Kota Bandung untuk kategori Hotel Bintang 4.

Tahun ini menjadi tahun keempat berturut-turut hotel ini mempertahankan prestasi tersebut dan menjadi  sebuah bukti konsistensi dan dedikasi dalam memberikan pelayanan terbaik.

Sejak awal berdiri, éL Hotel Bandung selalu menempatkan pengalaman tamu sebagai prioritas utama. Setiap detail, mulai dari keramahan staf, kebersihan kamar, hingga suasana hotel yang hangat, menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk menjaga kepercayaan tamu.

Bagi tim éL Hotel Bandung, penghargaan ini bukan sekadar simbol, melainkan cerminan dari kerja keras, komitmen, dan ketulusan seluruh karyawan yang setiap hari berusaha memberikan pengalaman terbaik.

Program Sapta Pesona sendiri merupakan bentuk apresiasi Pemerintah Kota Bandung kepada pelaku industri pariwisata yang menerapkan tujuh nilai utama dalam layanan: aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan berkesan.

Halaman:
1 2
      
