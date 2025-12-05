Polairud Evakuasi Anak-Anak Korban Banjir Rob di Muara Angke

JAKARTA - Banjir rob menerjang wilayah Jalan Dermaga Baru Kali Adem Blok Empang Muara Angke, RT 01/22, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara pada Jumat (5/12/2025). Ditpolairud Polda Metro Jaya mengerahkan personel dan perlengkapannya untuk membantu proses evakuasi anak-anak sekolah.

"Kita melakukan evakuasi, membantu warga, khususnya untuk anak-anak sekolah yang kita prioritaskan. Baik anak-anak sekolah yang mau berangkat maupun yang pulang dari sekolah," ujar Kasie Binmas SAR Air Ditpolairud Polda Metro Jaya, AKP Hamdanallah.

Sebanyak 20 personel dan 2 perahu Ditpolairud Polda Metro Jaya yang dikerahkan ke lokasi untuk membantu warga yang terkena banjir rob di wilayah Jalan Dermaga Baru Kali Adem Blok Empang Muara Angke, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara.

"Kami dari Direktorat Polisi Perairan dan Udara, khususnya selaku Koordinator SAR, menurunkan personil untuk melakukan evakuasi di sekitar Kali Adem Muara Angke untuk membantu warga yang terdampak banjir, personel sementara ada lalu dua perahu berupa kano dan perahu karet," tuturnya.

Sejauh ini kata dia, belum ada warga yang mengungsi dan memilih bertahan di tempatnya masing-masing. Ketinggian air yang menggenangi wilayah tersebut berada di kisaran 60 cm atau selutut orang dewasa.

"Kalau berdasarkan prediksi BMKG, kita masih ada pasang tertinggi dari tanggal 4 sampai tanggal 6, nanti puncaknya sekitar tanggal 6. Lalu, meski belum ada imbauan mengungsi,“ujarnya.