Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bermalam di Aceh, Prabowo Tambah Anggaran Provinsi Rp20 Miliar dan Kabupaten Rp4 Miliar

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Senin, 08 Desember 2025 |13:35 WIB
Bermalam di Aceh, Prabowo Tambah Anggaran Provinsi Rp20 Miliar dan Kabupaten Rp4 Miliar
Bermalam di Aceh, Prabowo Tambah Anggaran Provinsi Rp20 Miliar dan Kabupaten Rp4 Miliar
A
A
A

ACEH — Presiden Prabowo Subianto mengambil keputusan taktis terkait kebutuhan mendesak warga terdampak saat bermalam di Aceh untuk memimpin langsung rapat penanganan bencana.

Prabowo mengalokasikan Rp4 miliar bagi masing-masing dari 52 kabupaten/kota di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, dengan prioritas pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi, terutama popok bayi dan pembalut perempuan.

Keputusan ini lahir setelah Prabowo menerima laporan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dalam rapat Minggu (7/12) malam bahwa belanja tidak terduga (BTT) daerah sudah hampir habis, mengingat bencana terjadi di akhir tahun anggaran. Sejumlah kabupaten/kota bahkan hanya menyisakan Rp75 juta sampai Rp300 juta untuk respon darurat.

Tito menjelaskan bahwa meski pemerintah pusat sudah mengirim pangan, BBM, dan beras dalam jumlah besar, kebutuhan harian khusus yang sangat dibutuhkan perempuan dan bayi tidak bisa didanai oleh daerah.

“Biasanya yang kami temukan waktu datang ke lapangan misalnya pampers untuk bayi, kemudian untuk perempuan, dan lain-lain. Dan biasanya mereka minta kepada pemerintah untuk masuk ke daerah,” ujar Tito dikutip, Senin (8/12/2025).

Ia menyebut beberapa provinsi di luar Sumatra sebenarnya telah menyalurkan bantuan antardaerah sebesar Rp34 miliar, termasuk Rp3 miliar untuk Lhokseumawe.

Namun kondisi fiskal daerah tetap tidak memadai. Tito mengusulkan agar pemerintah pusat memberi tambahan dana.

“Kalau mungkin Bapak berkenan, 52 kabupaten-kabupaten ini karena kondisi tipis betul, kalau mungkin bisa dibantu Rp2 miliar untuk pegangan mereka,” kata Tito.

Prabowo langsung menanggapi permintaan tersebut.

“Itu apa, per kabupaten?” tanya Presiden.

“Per kabupaten, 52 kali 2, Pak,” jawab Tito.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/455/3188533//mirwan-uirp_large.jpg
Segini Harta Kekayaan Mirwan MS, Bupati Aceh Selatan yang Pergi Umrah di Tengah Bencana Banjir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188526//prabowo-xhX4_large.jpg
Dengan Suara Bergetar,  Prabowo Ucapkan Terima Kasih ke Petugas yang Menangani Bencana Aceh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188519//prabowo-GpyD_large.jpg
Bencana Sumatera, Prabowo: Jangan Ada Cari Keuntungan di Tengah Penderitaan Rakyat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/455/3188496//raja_juli-Xp3Z_large.jpg
Segini Harta Kekayaan Menhut Raja Juli Antoni yang Kini Disorot Terkait Bencana Banjir Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188511//menteri_kehutanan_raja_juli_antoni-AyNw_large.jpg
Banjir dan Longsor di Sumatera, 7 Subyek Hukum Kini Disegel Kemenhut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188503//presiden_prabowo_subianto-bAdI_large.jpg
Prabowo Dijadwalkan Kunjungi Pakistan pada 8–9 Desember 2025
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement