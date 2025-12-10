Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mensos: Artis dan Influencer yang Buka Donasi untuk Bencana Sebaiknya Izin Dulu

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 10 Desember 2025 |09:50 WIB
Mensos: Artis dan Influencer yang Buka Donasi untuk Bencana Sebaiknya Izin Dulu
Mensos Saifullah Yusuf atau akrab disapa Gus Ipul (Foto: dok ist)
JAKARTA – Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap aturan izin penggalangan dana untuk membantu korban bencana banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Pernyataan ini disampaikan Gus Ipul menanggapi maraknya aksi solidaritas dari berbagai pihak, mulai dari artis hingga influencer, yang membuka donasi hingga miliaran rupiah untuk disalurkan ke tiga provinsi terdampak.

“Jadi pada dasarnya siapapun boleh mengumpulkan donasi, perorangan maupun lembaga. Tetapi sebaiknya, sesuai ketentuan, izin dulu,” kata Gus Ipul, Rabu (10/12/2025).

Ia menjelaskan, izin bisa diperoleh dari tingkat kabupaten atau kota, atau dari Kementerian Sosial untuk skala nasional yang mencakup beberapa provinsi. “Sangat mudah izinnya, enggak perlu rumit,” tambahnya.

 

Halaman:
1 2
      
