Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sidang Perdana Korupsi Kasus Chromebook Nadiem Makarim Digelar 16 Desember

Nur Khabibi , Jurnalis-Rabu, 10 Desember 2025 |17:25 WIB
Sidang Perdana Korupsi Kasus Chromebook Nadiem Makarim Digelar 16 Desember
Sidang Perdana Korupsi Kasus Chromebook Nadiem Makarim Digelar 16 Desember
A
A
A

JAKARTA -  Mantan Mendikbudristek, Nadiem Makarim akan menjalani sidang perdana terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop chromebook. Rencananya, sidang untuk pembacaan dakwaan itu bakal digelar pada Selasa, 16 Desember 2025.

"Jadwal sidang perdana kasus pengadaan Chromebook Kemendikbud dengan terdakwa Nadiem Makarim dkk, yaitu pada Selasa 16 Desember 2025," kata Juru Bicara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, M. Firman Akbar, Rabu (10/12/2025).

Selain Nadiem, lanjut Firmab,  mereka yang akan disidang adalah, Direktur Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah tahun 2020-2021, Sri Wahyuningsih.

Selanjutnya, Direktur SMP Kemendikbudristek 2020, Mulyatsyah; dan Konsultan Perorangan Rancangan Perbaikan Infrastruktur Teknologi Manajemen Sumber Daya Sekolah pada Kemendikbudristek, Ibrahim Arief.

Selain itu, majelis hakim yang menangani persidangan tersebut juga sudah ditentukan. Adapun susunannya, Purwanto S Abdullah selaku ketua, Sunoto, Eryusman, Mardiantos, dan Andi Saputra sebagai anggota.

Diketahui, Kejaksaan Agung (Kejagung) melalui Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Pusat sudah melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin (8/12/2025).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188587/nadiem_makarim-YoBA_large.jpg
Berkas Dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor, Nadiem Makarim Segera Disidang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/337/3185150/nadiem_makarim-ACZh_large.jpg
Kuasa Hukum Tegaskan Nadiem Makarim Tak Terlibat Kasus Google Cloud
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179577/nadiem_makarim-Ad4M_large.jpg
Terkuak! Grup WA 'Mas Menteri Core Team' Dibuat Nadiem Usai Dipanggil Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179542/nadiem_makarim-lXqr_large.jpg
Nadiem Akhirnya Akui Buat Grup WhatsApp 'Mas Menteri Core Team' Sebelum Jadi Menteri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/337/3178244/anang-aGNn_large.jpg
Kejagung Bakal Periksa Nadiem Makarim sebagai Tersangka di Kasus Chromebook
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/337/3176445/viral-Lc8y_large.jpg
Tangisan Istri Nadiem Makarim Pecah Usai Sidang, Matanya Sembab dan Memerah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement