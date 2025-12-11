Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kebakaran Pesantren di Jagakarsa, Puluhan Santri Sesak Napas 

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 11 Desember 2025 |03:28 WIB
Kebakaran Pesantren di Jagakarsa, Puluhan Santri Sesak Napas 
Kebakaran Pesantren di Jagakarsa, Puluhan Santri Sesak Napas 
A
A
A

JAKARTA - Sebanyak 23 santri mengalami sesak napas akibat asap tebal dari kebakaran yang terjadi di basement Pesantren Al Mawaddah di Jalan Sadar Raya, Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Kapolsek Jagakarsa Kompol Nurma Dewi, mengungkapkan bahwa, para santri itu mengalami sesak napas karena ikut membantu memadamkan api sebelum tim damkar tiba di lokasi.

"Ada 23 orang. Penanganannya sekarang dibawa ke rumah sakit semua yang terdekat dari sana. Tapi cuma sesak napas saja. Soalnya mereka ikut ngebantuin (memadamkan api) di sana. Di bawah itu kan gudang, banyak kayu-kayunya," kata Nurma kepada wartawan, Rabu (10/12/2025).

Api diduga berasal dari area gudang yang dipenuhi tumpukan kayu dan material mudah terbakar. Hingga saat ini, penyebab pasti kebakaran masih diselidiki. "(Penyebab) Belum ya, belum diketahui,"tutup Nurma.

Sebelumnya, kebakaran terjadi di basement Pesantren Al Mawaddah, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Rabu siang, dan membuat petugas pemadam dikerahkan dalam jumlah besar.

(Fahmi Firdaus )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/337/3189027//pesantren-TiKC_large.jpg
Majelis Masyayikh Tetapkan Hasil Asesmen, 92 Pesantren Terima SK dan Sertifikat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/338/3189013//kebakaran-uKbh_large.jpg
Breaking News! Basement Pesantren di Jagakarsa Jaksel Terbakar, 9 Unit Damkar Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/337/3187131//kemenag-peav_large.jpg
Kemenag Segera Bentuk Ditjen Pesantren, Diminta Tangani Khusus Ma’had Aly
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/337/3186610//pemerintah-06mZ_large.jpg
Pemerintah Dorong Pesantren Jadi Pelopor Ekoteologi Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/337/3186345//pemerintah-Bio8_large.jpg
Sempat Terpinggirkan saat Zaman Kolonial, Pemerintah Dorong Era Baru Transformasi Pesantren
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185858//pemerintah-yoi7_large.jpg
Kemenag: Negara Hadir untuk Pastikan Pesantren Semakin Mandiri
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement