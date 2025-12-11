Kebakaran Pesantren di Jagakarsa, Puluhan Santri Sesak Napas

JAKARTA - Sebanyak 23 santri mengalami sesak napas akibat asap tebal dari kebakaran yang terjadi di basement Pesantren Al Mawaddah di Jalan Sadar Raya, Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Kapolsek Jagakarsa Kompol Nurma Dewi, mengungkapkan bahwa, para santri itu mengalami sesak napas karena ikut membantu memadamkan api sebelum tim damkar tiba di lokasi.

"Ada 23 orang. Penanganannya sekarang dibawa ke rumah sakit semua yang terdekat dari sana. Tapi cuma sesak napas saja. Soalnya mereka ikut ngebantuin (memadamkan api) di sana. Di bawah itu kan gudang, banyak kayu-kayunya," kata Nurma kepada wartawan, Rabu (10/12/2025).

Api diduga berasal dari area gudang yang dipenuhi tumpukan kayu dan material mudah terbakar. Hingga saat ini, penyebab pasti kebakaran masih diselidiki. "(Penyebab) Belum ya, belum diketahui,"tutup Nurma.

Sebelumnya, kebakaran terjadi di basement Pesantren Al Mawaddah, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Rabu siang, dan membuat petugas pemadam dikerahkan dalam jumlah besar.

(Fahmi Firdaus )