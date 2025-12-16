Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Pascabencana, Polisi Bersama Warga Bersihkan Masjid di Aceh Tamiang

Tim Okezone , Jurnalis-Selasa, 16 Desember 2025 |12:25 WIB
Pascabencana, Polisi Bersama Warga Bersihkan Masjid di Aceh Tamiang
Polisi Bersama Warga Bersihkan Masjid di Aceh Tamiang (foto: dok ist)
A
A
A

ACEH TAMIANG - Personel Polri bersama warga bergotong royong membersihkan Masjid Raya Al-Furqan, Aceh Tamiang, yang sempat terendam lumpur tebal akibat bencana alam yang melanda wilayah tersebut.

Personel kepolisian dari Satgas Aman Nusa II Aceh Tamiang bersama masyarakat setempat berjibaku membersihkan lumpur yang tebal dan pekat di sejumlah titik masjid.

Area yang dibersihkan meliputi tempat wudu pria dan wanita, pintu masuk masjid, hingga ruang utama tempat menunaikan salat. Seluruh bagian yang terendam lumpur dibersihkan secara maksimal agar masjid dapat kembali digunakan.

“Alhamdulillah, kerja keras personel kepolisian dan masyarakat berjalan dengan baik. Masjid yang biasanya menjadi pusat aktivitas ibadah warga setempat kini kembali berfungsi dan aktivitas ibadah berjalan normal seperti sediakala,” kata Kapolres Aceh Tamiang, AKBP Muliadi, Selasa (16/12/2025).

Muliadi menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada masyarakat serta seluruh jajaran yang terus berupaya membersihkan masjid, sekolah, dan berbagai fasilitas umum lainnya yang terdampak bencana.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/337/3190155//deputi_bidang_meteorologi_bmkg_guswanto-x1Vj_large.jpg
BMKG Ingatkan Curah Hujan Tinggi, Pemulihan Listrik Pascabanjir Aceh Harus Bertahap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/470/3190152//huntara-G69T_large.jpg
Pemerintah Percepat Pembangunan Huntara bagi Korban Bencana Sumatera, Lahan 1,7 Hektare Disiapkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/320/3190150//bahlil-AJpX_large.jpg
Bahlil Ungkap Alasan Listrik di Wilayah Terdampak Bencana Sumatera Belum Pulih 100%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/337/3190135//presiden_prabowo_subianto-vJ5I_large.jpeg
Soroti Bencana di Sumatera, Prabowo Minta Penegakan Hukum Diperketat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/337/3190133//presiden_prabowo_subianto-Af5P_large.jpeg
Tegas! 22 Izin Pengelolaan Hutan Dicabut, Prabowo Tertibkan PBPH Bermasalah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/337/3190114//prabowo_subianto-mrGR_large.jpg
Prabowo ke Menhut Raja Juli: Jangan Ragu, yang Melanggar Cabut Izinnya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement