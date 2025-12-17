Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sidang Korupsi Minyak Mentah, Kuasa Hukum Kerry Riza Sebut Tak Ada Dakwaan Oplos BBM

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Rabu, 17 Desember 2025 |07:30 WIB
Sidang Korupsi Minyak Mentah, Kuasa Hukum Kerry Riza Sebut Tak Ada Dakwaan Oplos BBM
Sidang Korupsi Minyak Mentah, Kuasa Hukum Kerry Riza Sebut Tak Ada Dakwaan Oplos BBM (Jonathan Simanjuntak)
A
A
A

JAKARTA - Kuasa hukum Muhammad Kerry Adrianto Riza, Hamdan Zoelva, menyebut kliennya tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina.

Hamdan Zoelva merupakan kuasa hukum yang baru mengikuti sidang di bawah nama kliennya, Kerry. Ia menyatakan, jaksa tak dapat membuktikan tuduhan kliennya terlibat dalam oplosan bahan bakar minyak (BBM). 

"Tidak ada yang berkaitan dengan oplosan minyak yang disampaikan dalam konferensi pers yang awal itu," kata Hamdan Zoelva di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (16/12/2025).

Ia mengaku kaget sebab Kejaksaan Agung (Kejagung) kerap mendengungkan adanya pengoplosan BBM yang terjadi di PT Pertamina yang bahkan sempat disebut merugikan negara hampir mencapai Rp1 kuadriliun. Di lain sisi, Hamdan menyebut, tidak ada bahasa pengoplosan BBM di dalam dakwaan kliennya.

"Jadi sangat mengagetkan (isu oplosan BBM merugikan negara capai Rp1 kuadriliun-red) semua. Ternyata setelah mendengar dakwaan dari jaksa dan juga proses persidangan yang sudah sampai kepada pembuktian saksi-saksi ini, itu sama sekali tidak ada," ucapnya.

Hamdan Zoelva membantah kliennya bersama dua terdakwa lainnya, yaitu Dimas Werhaspati (Komisaris PT Navigator Khatulistiwa) dan Gading Ramadhan Joedo (Komisaris PT Jenggala Maritim serta Komisaris PT Jenggala Maritim sekaligus Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak (OTM) mengatur sewa-menyewa tangki BBM dan kapal. Menurutnya, tak ada kesaksian saksi yang membuktikan tuduhan yang sebenarnya ada dalam dakwaan jaksa tersebut.

"Kami belum menemukan satu keterangan atau bukti yang menunjukkan memang ada pengaturan proyek ini, sehingga klien kami ini dibawa untuk menjadi tersangka dan didakwa," tuturnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/337/3188885//terdakwa_kerry_adrianto_riza-tUOm_large.jpeg
Kerry Adrianto Bantah Intervensi Sewa Kapal: Saya Bukan Pemain Besar, Kapal Saya Hanya Tiga!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187404//kapal-cLv8_large.jpg
Kasus Korupsi Minyak Mentah, Saksi Sebut Kapal VLGC Dibutuhkan Pertamina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187331//kerry-SH4v_large.jpg
Kerry Adrianto Bingung Didakwa Rugikan Negara di Kasus Tata Kelola Minyak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3185987//kerry_adrianto-3jvQ_large.jpg
Kerry Bantah Keterlibatan Ayah di Kasus Minyak Mentah: Ini Usaha Saya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185665//korupsi-64up_large.jpg
Ray Rangkuti: Menangkap Riza Chalid Tidak Bisa Hanya Andalkan Kejagung!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179765//kejagung-rTiL_large.jpg
Karen Agustiawan Dicecar Terkait Keterlibatan Anak Riza Chalid, Jawabannya Tak Terduga!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement