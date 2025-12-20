Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Pemudik Nataru Diminta Waspada Banjir Rob di Jalur Pantura Demak

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Minggu, 21 Desember 2025 |00:05 WIB
Pemudik Nataru Diminta Waspada Banjir Rob di Jalur Pantura Demak
Banjir Rob (foto: illustrasi Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Pemudik Natal dan Tahun Baru (Nataru) diimbau mewaspadai potensi banjir rob di jalur Pantai Utara (Pantura), khususnya wilayah Demak.

"Kalau yang rawan memang untuk Pantura itu di Demak, karena Demak nanti kalau ketemu rob itu susah,” kata Dirgakkum Korlantas Polri, Brigjen Faizal kepada awak media, Sabtu (20/12/2025).

Faizal menjelaskan, pihak Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah mengingatkan adanya badai siklon yang berpotensi meningkatkan curah hujan.

“Sehingga salah satu yang paling diantisipasi adalah Demak. Kemudian di sepanjang Brebes sampai dengan wilayah pesisir pantai juga perlu diantisipasi,” ujar Faizal.

Di sisi lain, Faizal menyebut pihaknya telah menyiapkan langkah antisipasi berupa pengalihan arus lalu lintas apabila terjadi bencana alam. Pemudik akan dialihkan ke jalur selatan yang dapat dilintasi kendaraan besar maupun kecil.

“Kemudian juga disiapkan jalur-jalur alternatif yang khusus untuk kendaraan besar dan kendaraan kecil. Karena ada jalur yang kami siapkan khusus untuk kendaraan kecil, sehingga tidak memungkinkan dilewati kendaraan besar,” tutup Faizal.

(Awaludin)

      
