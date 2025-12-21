Ribuan Relawan dan PMR Meriahkan Fun Walk Humanity PMI Jakarta Pusat

PMI Jakarta Pusat menggelar Fun Walk Humanity di Monas, Jakarta Pusat, 21 Desember 2025. (Foto: Danandaya Arya Putra/MPI)

JAKARTA – Palang Merah Indonesia (PMI) Jakarta Pusat menggelar kegiatan Fun Walk Humanity di Monas, Jakarta Pusat, pada Minggu (21/12/2025). Kegiatan yang merupakan rangkaian dari acara Volunteer of The Year ini diikuti oleh relawan dan masyarakat umum.

“Kemarin, alhamdulillah kita sudah melaksanakan Volunteer Award untuk memberikan apresiasi kepada para relawan. Nah, sekarang ini adalah fun-nya, gembiranya buat anak-anak PMR (Palang Merah Remaja), relawan, dan masyarakat umum. Kurang lebih 1.250 orang hadir,” kata Ketua PMI Jakarta Pusat, Asep Djuanda, kepada wartawan, Minggu.

Fun Walk dimulai dari Monas menuju Bundaran Hotel Indonesia (HI), kemudian kembali ke titik awal. Peserta menempuh jarak kurang lebih 5 km selama kegiatan jalan santai ini.

“Kurang lebih 2,6 kilometer jadi sekitar 5 km untuk pulang pergi,” ujar Asep.

Selain kegiatan jalan santai, pihaknya juga menyediakan panggung hiburan serta berbagai doorprize menarik. Hiburan ini dimaksudkan sebagai bentuk apresiasi kepada para relawan yang telah bekerja tanpa pamrih dalam kegiatan kemanusiaan.