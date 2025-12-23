Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KBRI London Adukan Bonnie Blue ke Otoritas Inggris Usai Seret Bendera Indonesia

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 23 Desember 2025 |18:36 WIB
KBRI London Adukan Bonnie Blue ke Otoritas Inggris Usai Seret Bendera Indonesia
Tia Emma Billinger atau Bonnie Blue (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA – Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Republik Indonesia buka suara terkait aksi viral bintang film dewasa Tia Emma Billinger, yang dikenal dengan nama Bonnie Blue, yang menyeret bendera Indonesia di depan Gedung Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) London. Aksi tersebut langsung ditindaklanjuti oleh KBRI London.

Direktur Informasi dan Media Kemlu, Hartyo Harkomoyo atau akrab disapa Yoyok, menjelaskan bahwa aksi tersebut dilakukan pada 15 Desember 2025. Setelah mengetahui peristiwa itu, KBRI London segera berkoordinasi dengan otoritas setempat di Inggris.

"Sehubungan dengan aksi yang dilakukan oleh individu tersebut di depan Gedung KBRI London pada 15 Desember 2025 serta beredarnya konten terkait di media sosial, KBRI London telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan otoritas setempat," ujar Yoyok, Selasa (23/12/2025).

Selain itu, Yoyok menyebutkan, bahwa KBRI London telah menyampaikan pengaduan resmi kepada Kementerian Luar Negeri Inggris. Penanganan lebih lanjut akan dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku di Inggris.

"Dalam kaitan tersebut, KBRI London telah menyampaikan pengaduan resmi kepada otoritas terkait di Inggris, termasuk Kementerian Luar Negeri Inggris dan kepolisian setempat, untuk penanganan lebih lanjut sesuai dengan hukum, prosedur, dan kewenangan yang berlaku di Inggris," ungkapnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/33/3191395//bonnie_blue-KQLU_large.jpg
Bintang Porno Bonnie Blue Hina Indonesia, Seret Merah Putih di Depan KBRI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191346//bonnie_blue-9xW4_large.jpg
Bintang Film Dewasa Bonnie Blue Ditangkal Masuk Indonesia Selama 10 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/337/3189683//viral-vlr2_large.jpg
Bintang Bokep Bonnie Blue Terbukti Langgar Ketertiban Umum, Nih Penampakannya saat Dideportasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/612/3188593//bonnie-lLmw_large.jpg
Profil Bonnie Blue, Bintang Film Dewasa Asal Inggris yang Ditangkap di Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/340/3188522//viral-Myf6_large.jpg
Viral Aktris Porno Inggris Bonnie Blue Ditangkap saat Produksi Film Asusila Bersama 18 WNA di Bali, Ini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/338/3165029//bendera_merah_putih_raksasa_berkibar_di_ciliwung-jdMX_large.jpg
Bendera Merah Putih Raksasa Berkibar di Ciliwung, Ajak Warga ‘Merdekakan Sungai dari Sampah’
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement