Tak Hanya di MUI, Ma'ruf Amin Juga Mundur sebagai Dewan Syuro PKB

Tak Hanya di MUI, Ma'ruf Amin Juga Mundur sebagai Dewan Syuro PKB (Ist)

JAKARTA - Tak hanya mengajukan pengunduran diri sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Ma'ruf Amin juga mengundurkan diri sebagai Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

1. Mundur dari PKB

Kabar tersebut dibenarkan Ketua Umum DPP PKB, Abdul Muhaimin Iskandar. Pria yang akrab disapa Cak Imin itu menyebut, pengunduran diri sudah dilayangkan sejak lama.

"Sudah lama. Benar beliau menyampaikan kepada Ketua Umum PKB akan uzlah: tidak lagi berkegiatan struktural baik di PKB maupun MUI," kata Cak Imin kepada wartawan, Selasa (23/12/2025).

Kendati demikian, Cak Imin mengklaim jika KH Ma'ruf Amin akan tetap membantu partai, meski sudah tidak ada di dalam struktural.

Saat disinggung ihwal pengganti Ma'ruf Amin di kursi Dewan Syuro PKB, Cak Imin menyerahkan sepenuhnya kepada para Kyai yang berada di partainya untuk membahas.

"Nanti diserahkan ke para kiai aja," ujarnya.

(Erha Aprili Ramadhoni)