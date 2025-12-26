Myanmar Akan Gelar Pemilu Tahap Ketiga pada 25 Januari 2026

JAKARTA - Myanmar akan menggelar tahap ketiga pemungutan suara untuk pemilihan umum pada 25 Januari 2026, menurut pengumuman di media pemerintah pada Jumat (26/12/2025). Tahap pertama dan kedua pemungutan suara akan berlangsung pada 28 Desember 2025 dan 11 Januari 2026, mencakup total 202 kota dari 330 kota.

Tahap ketiga akan diadakan di 63 kota, kata junta yang berkuasa dalam pengumuman oleh surat kabar milik pemerintah, Global New Light of Myanmar.

Tanggal penghitungan suara dan pengumuman hasil pemilu belum ditetapkan.

Kepala junta Min Aung Hlaing sebelumnya mengakui bahwa pemilu tidak akan diadakan secara nasional, karena militer terus memerangi perlawanan bersenjata yang semakin kuat sejak kudeta tahun 2021.

Para analis mengatakan bahwa peralihan militer dari medan perang ke kotak suara, yang bertujuan untuk membangun pemerintahan yang stabil, menghadapi rintangan berat, meskipun junta bersikeras bahwa upaya tersebut mendapat dukungan rakyat.



(Rahman Asmardika)