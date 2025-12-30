Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

MA Tangani 38.147 Perkara Sepanjang 2025

Felldy Utama , Jurnalis-Selasa, 30 Desember 2025 |15:54 WIB
MA Tangani 38.147 Perkara Sepanjang 2025
MA Tangani 38.147 Perkara Sepanjang 2025 (Okezone/Felldy Utama)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Mahkamah Agung (MA) Sunarto mengatakan pihaknya menangani 38.147 perkara sepanjang 2025. Ia mengungkapkan hal itu saat refleksi akhir tahun 2025 terkait kinerja tentang penanganan perkara.

1. Tangani 38.147 Perkara

Dia menyebut, jumlah ini merupakan data yang telah dimutakhirkan hingga 29 Desember 2025. Berdasarkan data di Sistem Informasi Administrasi Perkara Mahkamah Agung, Majelis Hakim masih akan memeriksa perkara hingga 31 Desember 2025.

"Jumlah beban perkara yang ditangani Mahkamah Agung tahun 2025 adalah sebanyak 38.147 perkara. Yang terdiri dari perkara yang diterima pada tahun 2025 sebanyak 37.917 perkara, ditambah sisa perkara tahun 2024 sebanyak 230 perkara," kata Sunarto dalam laporannya di Balairung MA, Jakarta, Selasa (30/12/2025).

Beban perkara MA pada tahun ini, kata dia, naik signifikan dari tahun sebelumnya yang tercatat sebanyak 31.112 perkara. Artinya, ada kenaikan beban perkara sebesar 22,61%.

"Dari keseluruhan beban perkara tersebut, telah berhasil memutus perkara sebanyak 37.865 perkara. Dibandingkan jumlah beban perkara, rasio produktivitas memutus perkara tahun 2025 mencapai 99,26%," ujarnya.

Sementara itu, dilihat dari sisi jumlah perkara yang diputus, terdapat kenaikan sebesar 22,5%. Perkara yang diputus pada 2024 sebanyak 30.908.

Sunarto menjelaskan, rasio produktivitas memutus perkara merupakan salah satu indikator untuk mengukur kinerja penanganan perkara. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178858/budi-AG1s_large.jpg
KPK Sita Hasil Kebun Sawit Senilai Rp1,6 Miliar terkait TPPU Eks Sekretaris MA Nurhadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172444/kpk-mbXl_large.jpg
Breaking News! KPK Tetapkan Menas Erwin Tersangka Suap Pengurusan Perkara di Mahkamah Agung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/337/3142816/kejagung_respons_pengakuan_zarof_ricar_tertekan_saat_diperiksa_bingung_duit_rp920_miliar_dari_mana-RZWr_large.jpg
Kejagung Respons Pengakuan Zarof Ricar Tertekan saat Diperiksa: Bingung Duit Rp920 Miliar dari Mana?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/24/337/3133535/kpk-1yAP_large.jpg
Tangis Windy Yunita Pecah Usai Diperiksa KPK: Kerjaan Rusak Semua, Saya Hanya Korban!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/23/337/3133064/hakim-sdg1_large.jpg
MA Mutasi Hakim Besar-besaran, Terbanyak di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/17/337/3114616/razman_nasution_dan_firdaus_oiwobo_minta_maaf_ke_ma-74zV_large.jpg
Datangi MA, Razman dan Firdaus Akhirnya Minta Maaf Soal Ribut di Persidangan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement