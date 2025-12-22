Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Eks Sekretaris MA Nurhadi Didakwa Terima Gratifikasi dan TPPU, Saksi Sebut Enggak Ada Urus Perkara

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Senin, 22 Desember 2025 |20:31 WIB
Eks Sekretaris MA Nurhadi Didakwa Terima Gratifikasi dan TPPU, Saksi Sebut Enggak Ada Urus Perkara
Sidang dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU Nurhadi
A
A
A

JAKARTA - Sidang dugaan penerimaan gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi kembali berlanjut di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat. Sidang lanjutan kali ini beragendakan pemeriksaan saksi.

Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana menghadirkan lima saksi di sidang lanjutan hari ini. Namun, hanya saksi Direktur Java Energy Semesta (JES), Liyanto yang hadir langsung di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

Dalam persidangan, Liyanto menyebut ayahnya yakni, almarhum Bambang Hartono Tjahjono pernah mentransfer uang kepada menantu Nurhadi, Rezky Herbiyono. Uang itu, diklaim Liyanto, berkaitan dengan dakwaan jaksa KPK terhadap Nurhadi.

"Saudara saksi ya. Ini (Nurhadi) didakwa oleh penuntut umum ini menerima sejumlah uang," tanya Ketua Majelis Hakim Fajar Kusuma Aji kepada saksi Liyanto di ruang sidang Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (22/12/2025).

"Iya," jawab Liyanto.

"Di dakwaan penuntut umum ini menerima sejumlah uang. Nilainya itu adalah sejumlah yang saksi sebutkan tadi," sebut hakim lagi.

Menanggapi pernyataan Liyanto, Maqdir Ismail selaku Kuasa Hukum Nurhadi menyebut bahwa saksi tidak mengetahui apa-apa. Menurut Maqdir, Liyanto hanya berasumsi karena bukan saksi fakta. Maqdir juga menyebut bahwa aliran uang untuk Rezky tidak berkaitan perkara.

"Saksi ini kan orang yang enggak tau apa-apa, dia menerangkan enggak ada urusan perkara, tetapi ada pengurusan soal IUP, nah yang kita tidak mau itu adalah kalau melihat surat dakwaan yang ada seperti sekarang ini, seolah-olah pembayaran-pembayaran yang diterima oleh Rezky itu ada kaitannya dengan Pak Nurhadi yaitu untuk mengurus perkara," beber Maqdir.

Maqdir mengingatkan agar saksi yang dihadirkan di persidangan berbicara sesuai fakta di lapangan, bukan hanya sekadar asumsi. Apalagi, kata Maqdir, Nurhadi dituding menerima uang melalui Rezky Herbiyono dalam dakwaan yang disusun tim jaksa.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/337/3190046//kpk-OktS_large.jpg
Usai Diperiksa KPK, Zarof Ricar Ngaku Dicecar 15 Pertanyaan soal TPPU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/337/3189942//kpk-c3Hk_large.jpg
KPK Periksa Mantan Pejabat MA Zarof Ricar Terkait Dugaan TPPU Hasbi Hasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/337/3184282//nurhadi_didakwa_terima_gratifikasi-JbF4_large.jpg
Nurhadi Didakwa Terima Gratifikasi Rp137 Miliar dan Pencucian Uang Rp307 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/337/3184237//terdakwa_nurhadi-g01B_large.jpg
Nurhadi Kembali Disidang, JPU KPK Siap Bacakan Dakwaan TPPU Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/337/3183659//zarof_ricar-3Zyu_large.jpg
Kejagung Segera Eksekusi Hukuman 18 Tahun Penjara Zarof Ricar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/337/3183573//zarof_ricar-8Fns_large.jpg
Kasasi Ditolak MA, Zarof Ricar Tetap Dihukum 18 Tahun Penjara
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement