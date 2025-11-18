Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Nurhadi Kembali Disidang, JPU KPK Siap Bacakan Dakwaan TPPU Hari Ini

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 18 November 2025 |10:20 WIB
Nurhadi Kembali Disidang, JPU KPK Siap Bacakan Dakwaan TPPU Hari Ini
Terdakwa Nurhadi (foto: Okezone)
JAKARTA - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan membacakan dakwaan atas dugaan tindak pidana pencucian uang terhadap mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi. Sidang dengan agenda pembacaan dakwaan digelar pada Selasa (18/11/2025).

"Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK akan membacakan surat dakwaan di hadapan terdakwa dan majelis hakim mengenai tindak pidana yang didakwakan, termasuk waktu dan tempat kejadian perkara," ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo.

Budi menjelaskan, bahwa penyidik telah merampungkan proses penyidikan. KPK juga telah melakukan penyitaan aset sebagai bagian dari pembuktian dan upaya pemulihan aset negara.

"Kami mengajak masyarakat untuk terus mengikuti dan mencermati setiap fakta persidangannya. Sidang bersifat terbuka sebagai bentuk transparansi proses hukum," kata Budi.

 

