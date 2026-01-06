Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Natalius Pigai Ingin Kata Reformasi Hilang dan Singgung Wacana Pembubaran KPK

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 06 Januari 2026 |18:26 WIB
Natalius Pigai Ingin Kata Reformasi Hilang dan Singgung Wacana Pembubaran KPK
Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai/Okezone
A
A
A

JAKARTA - Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai berharap suatu saat kata reformasi bisa hilang di Indonesia. Karena kata dia, masih adanya kata reformasi yang menandakan kondisi tidak baik-baik saja.

Pigai menjelaskan, hilangnya kata reformasi menandakan reformasi sudah tercapai secara substansial. Hal itulah yang ia harapkan agar kata itu hilang di Indonesia.

"Kata reformasi, kita harus suatu saat hilangkan. Selalu istilah kata reformasi itu karena biasanya pasti ada sesuatu yang tidak bagus," ujar Pigai dalam sambutannya di Kantor Kementerian HAM, Selasa (6/1/2026).

Pigai juga menyinggung keberadaan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (PAN-RB). Menuturnya dengan masih adanya Kementerian Reformasi, maka reformasi belum usai.

"Sampai kapan kata reformasi itu akan hilang? Sampai kapan Kementerian Reformasi itu akan hilang?" tutur dia.

Selain itu, Pigai juga menyinggung soal keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia berharap lembaga antirasuah itu tak ada lagi. Sebab hal itu menandakan bahwa tindak pidana korupsi di Indonesia telah hilang.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/337/3193761//kpk-bx3Y_large.jpg
5 Penyidik KPK Promosi Jadi Kapolres, Ini Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/337/3193754//juru_bicara_kpk_budi_prasetyo-HWV2_large.jpg
KPK Duga Eks Sekdis Cipta Karya Bekasi Terima Uang dari Ade Kuswara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/337/3193746//eks_direktur_pengolahan_pt_pertamina_chrisna_damayanto-gnC2_large.jpg
KPK Tahan Eks Direktur Pengolahan Pertamina Chrisna Damayanto Terkait Pengadaan Katalis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/337/3193504//kpk-PV48_large.jpg
Tersangka Korupsi Kuota Haji Belum Diumumkan, KPK: BPK Masih Hitung Kerugian Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/337/3193304//menteri_ham_natalius_pigai-o6lR_large.jpg
Menteri HAM Minta Polisi Usut Tuntas Teror terhadap Influencer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/337/3193254//kejagung-Lx2n_large.jpg
KPK SP3 Kasus Tambang Konawe Utara, Pakar Nilai Lebih Tepat Dikembangkan Kejagung
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement