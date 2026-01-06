Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

5 Penyidik KPK Promosi Jadi Kapolres, Ini Daftarnya

Nur Khabibi , Jurnalis-Selasa, 06 Januari 2026 |07:59 WIB
5 Penyidik KPK Promosi Jadi Kapolres, Ini Daftarnya (Ilustrasi/Okezone)
5 Penyidik KPK Promosi Jadi Kapolres, Ini Daftarnya (Ilustrasi/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan lima penyidik dengan latar belakang Polri dipromosikan menjadi Kepala Resor Kepolisian (Kapolres). Kelima penyidik itu di antaranya akan menjabat di Tangerang Selatan (Tangsel) dan Mandailing Natal.

1. Penyidik Jadi Kapolres 

"KPK menyampaikan selamat atas amanah, tugas, dan tanggung jawab barunya kepada lima orang Penyidik KPK yang mendapat promosi jabatan menjadi Kapolres di sejumlah wilayah," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo dalam keterangannya, Senin (5/1/2025). 

KPK berharap, prestasi dan capaian-capaian positif selama bertugas di KPK, terus dilanjutkan. Termasuk untuk membawa semangat integritas dan antikorupsi di lingkungan barunya nanti.

Budi melanjutkan, penempatan di sejumlah wilayah ini akan menjadi penguat kolaborasi dalam upaya pemberantasan korupsi di daerah. 

"Terlebih, KPK melalui tugas koordinasi dan supervisi secara intens bekerja sama dengan pemerintah daerah serta aparat penegak hukum, baik dalam upaya pencegahan korupsi maupun dalam penyelesaian penanganan perkara-perkara dugaan tindak pidana korupsi," ujarnya. 

Berikut daftar lima penyidik KPK yang dipromosikan jadi Kapolres:

• Boy Jumalolo, Kapolres Tengerang Selatan, Banten

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
kapolres Penyidik KPK KPK
