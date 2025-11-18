Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Nurhadi Didakwa Terima Gratifikasi Rp137 Miliar dan Pencucian Uang Rp307 Miliar

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 18 November 2025 |13:32 WIB
Nurhadi Didakwa Terima Gratifikasi Rp137 Miliar dan Pencucian Uang Rp307 Miliar
Nurhadi Didakwa Terima Gratifikasi (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi menerima gratifikasi hingga melakukan pencucian uang. Dakwaan itu dibacakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (18/11/2025).

Jaksa menduga terdakwa Nurhadi menerima gratifikasi berupa menerima uang hingga Rp137 miliar (Rp137.159.183.940) dalam jabatannya sebagai Sekretaris MA. Uang itu diterima dari para pihak perkara di lingkungan Pengadilan pertama, banding, kasasi, hingga peninjauan kembali.

"Perbuatan terdakwa menerima uang seluruhnya sejumlah Rp137.159.183.940,00 haruslah dianggap suap karena berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya sebagai Sekretaris di Mahkamah Agung," ujar Jaksa.

Selain didakwa menerima gratifikasi, Nurhadi juga didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU). TPPU itu dilakukan Nurhadi dengan cara menempatkan uang dan membelanjakan uang dari hasil tindak pidana korupsi.

"Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaannya tersebut yang merupakan hasil tindak pidana korupsi berkaitan dengan jabatan terdakwa selaku Sekretaris Mahkamah Agung, karena penghasilan resmi terdakwa tidak sebanding dengan harta kekayaan yang dimiliki," ungkap Jaksa.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
KPK Nurhadi MA Nurhadi
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3184976//kpk-Xzsm_large.jpg
KPK Beberkan Asal-usul Uang Rp300 Miliar yang Dipamerkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3184899//plt_deputi_penindakan_dan_eksekusi_kpk_asep_guntur_rahayu-zPwA_large.jpg
Selidiki Korupsi Layanan Ibadah Haji, KPK Soroti Perbedaan Harga antara Indonesia dan Negara Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/337/3184897//plt_deputi_penindakan_dan_eksekusi_kpk_asep_guntur_rahayu-bXAI_large.jpg
KPK Bedah Dugaan Korupsi BPKH: Biaya Mahal, Layanan Haji Diduga Tak Sejalan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/337/3184894//plt_deputi_penindakan_dan_eksekusi_kpk_asep_guntur_rahayu-jSsT_large.jpg
Kasus Google Cloud Rampung di KPK, Nama Nadiem Disebut Termasuk Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/337/3184855//kpk_tahan_4_tersangka_baru_kasus_suap_pupr_oku-FOkq_large.jpg
KPK Tahan 4 Tersangka Baru Kasus Suap PUPR OKU, Total Kini 10 Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/337/3184834//plt_deputi_penindakan_dan_eksekusi_kpk_asep_guntur_rahayu-nSZo_large.jpg
Serahkan Rp883 Miliar ke Taspen Padahal Kerugian Negara Rp1 Triliun, KPK Ungkap Alasannya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement